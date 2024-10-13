«Амур» обыграл «Ладу» в матче Континентальной хоккейной лиги

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Сергей Рыжиков (49-я минута) и Вячеслав Грецкий (60).
«Амур» вышел на 9-е место в таблице Восточной конференции, хабаровская команда набрала 12 очков после 14 встреч. «Лада» располагается на 10-й строчке, набрав 12 очков по итогам 15 матчей.
15 октября команды вновь сыграют друг с другом в Хабаровске.