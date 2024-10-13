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«Амур» обыграл «Ладу» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: ХК "Амур"

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Сергей Рыжиков (49-я минута) и Вячеслав Грецкий (60).

«Амур» вышел на 9-е место в таблице Восточной конференции, хабаровская команда набрала 12 очков после 14 встреч. «Лада» располагается на 10-й строчке, набрав 12 очков по итогам 15 матчей.

15 октября команды вновь сыграют друг с другом в Хабаровске.

Амур
2:0
0:0, 0:0, 0:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
13.10.2024, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Олег Браташ
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Лада
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