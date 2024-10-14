Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший тренер омского «Авангарда» рассказал, почему команда проигрывает

Дмитрий Рябыкин считает, что игроки попали в «психологическую ловушку».

Источник: Комсомольская правда

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказал свое мнение по поводу причин череды проигрышных матчей «Авангарда». Напомним, 12 октября омские хоккеисты снова проиграли «Металлургу». После этого поражения «ястребы» занимают в сводной таблице КХЛ 20-е место с всего 11 баллами. Омский клуб проиграл в сезоне 10 из 15 матчей.

«На мой взгляд, Омск попал в психологическую ловушку. Поражения давят, они висят гирями на команде, которая не может их сбросить. Несмотря на солидный кадровый потенциал. В этом смысле матч с “Магниткой” — показательный. Начали с 0:2 ко второй минуте. Потом пошла конкурентная игра, но поезд уже ушел, такой гандикап трудно отыграть. И таких матчей в исполнении “Авангарда” много», — высказался Дмитрий Рябыкин о причинах поражения «Авангарда» в интервью порталу Sports.ru.

Причем по мнению Рябыкина, перевод Антона Курьянова с поста генерального менеджера «Авангарда» исключительно на роль тренера ситуацию только усугубил.