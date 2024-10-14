Бывший тренер омского «Авангарда» рассказал, почему команда проигрывает

«На мой взгляд, Омск попал в психологическую ловушку. Поражения давят, они висят гирями на команде, которая не может их сбросить. Несмотря на солидный кадровый потенциал. В этом смысле матч с “Магниткой” — показательный. Начали с 0:2 ко второй минуте. Потом пошла конкурентная игра, но поезд уже ушел, такой гандикап трудно отыграть. И таких матчей в исполнении “Авангарда” много», — высказался Дмитрий Рябыкин о причинах поражения «Авангарда» в интервью порталу Sports.ru.