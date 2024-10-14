Бывший тренер омского «Авангарда» рассказал, почему команда проигрывает

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказал свое мнение по поводу причин череды проигрышных матчей «Авангарда». Напомним, 12 октября омские хоккеисты снова проиграли «Металлургу». После этого поражения «ястребы» занимают в сводной таблице КХЛ 20-е место с всего 11 баллами. Омский клуб проиграл в сезоне 10 из 15 матчей.
«На мой взгляд, Омск попал в психологическую ловушку. Поражения давят, они висят гирями на команде, которая не может их сбросить. Несмотря на солидный кадровый потенциал. В этом смысле матч с “Магниткой” — показательный. Начали с 0:2 ко второй минуте. Потом пошла конкурентная игра, но поезд уже ушел, такой гандикап трудно отыграть. И таких матчей в исполнении “Авангарда” много», — высказался Дмитрий Рябыкин о причинах поражения «Авангарда» в интервью порталу Sports.ru.
Причем по мнению Рябыкина, перевод Антона Курьянова с поста генерального менеджера «Авангарда» исключительно на роль тренера ситуацию только усугубил.