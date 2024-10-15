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«Витязь» подписал контракт с Калининым

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Гагарина​ нападающим Сергеем Калининым.

Источник: ХК Витязь

Сообщается, что контракт с 33-летним форвардом, который в прошлом сезоне выступал за челябинский «Трактор», подписан сроком до конца сезона-2025/26.

Калинин — обладатель Кубка Гагарина (2019) и двукратный чемпион России (2018, 2019) в составе московского ЦСКА, серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионата КХЛ. Также выступал в КХЛ за омский «Авангард» и петербургский СКА, проведя в общей сложности 675 матчей и набрав 210 (91+199) очков. В составе сборной России нападающий в 2018 году завоевал звание олимпийского чемпиона, а в 2014 году — чемпиона мира. В Национальной хоккейной лиге провел 121 матч в составе «Нью-Джерси Девилз» и набрал 19 (10+9) очков.

«Витязь» с 16 очками в 15 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Витязь