«Витязь» подписал контракт с Калининым

Калинин — обладатель Кубка Гагарина (2019) и двукратный чемпион России (2018, 2019) в составе московского ЦСКА, серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионата КХЛ. Также выступал в КХЛ за омский «Авангард» и петербургский СКА, проведя в общей сложности 675 матчей и набрав 210 (91+199) очков. В составе сборной России нападающий в 2018 году завоевал звание олимпийского чемпиона, а в 2014 году — чемпиона мира. В Национальной хоккейной лиге провел 121 матч в составе «Нью-Джерси Девилз» и набрал 19 (10+9) очков.