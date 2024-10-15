Дубль Энаса принес «Динамо» победу над ЦСКА

На спасение у хозяев осталось всего пять минут, но этого времени «зубрам» хватило: голы Вадима Шипачева и Брэди Лайла перевели встречу в овертайм. Уже на 35-й секунде дополнительного отрезка Энас оформил дубль и принес «Динамо» победу со счетом 5:4.



Благодаря этому успеху наша команда вернулась в зону плей-офф, сейчас минчане с 17 очками идут на седьмом месте Западной конференции КХЛ. 17 октября «зубры» сыграют с магнитогорским «Металлургом».