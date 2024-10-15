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Дубль Энаса принес «Динамо» победу над ЦСКА

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно начали самую продолжительную домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова принимали московский ЦСКА. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом «зубров», счет в матче открыл Сэм Энас. Правда, во втором периоде гости не только сравняли цифры, но и вышли вперед — 2:1. В начале заключительной трети Сергей Кузнецов восстановил паритет, но довольно быстро «армейцы» оторвались уже на две шайбы.

На спасение у хозяев осталось всего пять минут, но этого времени «зубрам» хватило: голы Вадима Шипачева и Брэди Лайла перевели встречу в овертайм. Уже на 35-й секунде дополнительного отрезка Энас оформил дубль и принес «Динамо» победу со счетом 5:4.

Благодаря этому успеху наша команда вернулась в зону плей-офф, сейчас минчане с 17 очками идут на седьмом месте Западной конференции КХЛ. 17 октября «зубры» сыграют с магнитогорским «Металлургом».

Динамо Мн
5:4
1:0, 0:2, 3:2
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 14560 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Андрей Тихомиров
Дмитрий Гамзин
1-й период
06:22
Илья Усов
12:03
Сэм Энас
(Вадим Шипачев, Александр Волков)
15:46
Диллон Дюбе
2-й период
21:49
Дмитрий Саморуков
23:47
Прохор Полтапов
26:14
Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
29:09
Денис Гурьянов
(Виталий Абрамов, Фредрик Классон)
3-й период
42:11
Сергей Кузнецов
(Ксавье Уэлле, Джордан Гросс)
43:53
Иван Дроздов
(Владислав Провольнев, Владислав Каменев)
44:46
Александр Волков
52:01
Роберт Хэмилтон
54:51
Иван Дроздов
56:51
Вадим Шипачев
(Брэйди Лайл)
59:02
Брэйди Лайл
(Александр Волков, Вадим Шипачев)
Овертайм
60:35
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
Статистика
11
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь