Дубль Энаса принес «Динамо» победу над ЦСКА

Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова принимали московский ЦСКА. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом «зубров», счет в матче открыл Сэм Энас. Правда, во втором периоде гости не только сравняли цифры, но и вышли вперед — 2:1. В начале заключительной трети Сергей Кузнецов восстановил паритет, но довольно быстро «армейцы» оторвались уже на две шайбы.
На спасение у хозяев осталось всего пять минут, но этого времени «зубрам» хватило: голы Вадима Шипачева и Брэди Лайла перевели встречу в овертайм. Уже на 35-й секунде дополнительного отрезка Энас оформил дубль и принес «Динамо» победу со счетом 5:4.
Благодаря этому успеху наша команда вернулась в зону плей-офф, сейчас минчане с 17 очками идут на седьмом месте Западной конференции КХЛ. 17 октября «зубры» сыграют с магнитогорским «Металлургом».