В КХЛ заявили, что IIHF нарушила принцип уважения контрактов в случае с Криштофом

«КХЛ осуждает действия хоккеиста Криштофа. Регламентом КХЛ и законодательством предусмотрены различные механизмы, которыми “Сочи” может воспользоваться в его отношении в целях защиты своих прав, лига готова оказать всестороннюю поддержку клубу. В ситуации с переходом Криштофа в швейцарский клуб “Лангнау” действия IIHF ставят под угрозу клубы швейцарской лиги и защиту контрактов игроков, выступающих в их чемпионате, поскольку практика нарушения контрактов может работать в обе стороны. КХЛ открыта для прямого диалога с европейскими профессиональными лигами для выработки правил взаимодействия по переходам хоккеистов», — подчеркнули в пресс-службе КХЛ.