В КХЛ заявили, что IIHF нарушила принцип уважения контрактов в случае с Криштофом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Нарушение Международной федерацией хоккея (IIHF) принципа уважения контрактов и регламента международных трансферов демонстрирует политически мотивированную позицию по отношению к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и российскому хоккею. Об этом заявили в пресс-службе КХЛ.
15 октября словацкий хоккеист Михал Криштоф самовольно покинул «Сочи». Он подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау», имея действующий контракт в КХЛ.
«Нарушение IIHF установленного ею же фундаментального принципа уважения контрактов и регламента международных трансферов в очередной раз демонстрирует непоследовательную и политически мотивированную позицию IIHF в отношении КХЛ и российского хоккея в целом, создает опасные прецеденты, способные разрушить механизм международных переходов, основанный на добросовестном поведении всех его участников», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.
В КХЛ подчеркнули, что регламент международных трансферов предусматривает, что все члены IIHF, их лиги и клубы должны уважать действующие контракты игроков, выступающих в организациях, являющихся или не являющихся членами IIHF. Таким образом, все члены IIHF — лиги и клубы — должны уважать контракты игроков КХЛ, несмотря на то что она не является членом IIHF.
КХЛ вышла из-под юрисдикции Федерации хоккея России после принятия Госдумой законопроекта, дающего право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов, не завися при этом от международных спортивных федераций. Законопроект направлен на расширение прав лиг, повышение их автономии в целях проведения международных профессиональных спортивных соревнований и повышения готовности российских спортсменов выступать на международной арене.
«КХЛ осуждает действия хоккеиста Криштофа. Регламентом КХЛ и законодательством предусмотрены различные механизмы, которыми “Сочи” может воспользоваться в его отношении в целях защиты своих прав, лига готова оказать всестороннюю поддержку клубу. В ситуации с переходом Криштофа в швейцарский клуб “Лангнау” действия IIHF ставят под угрозу клубы швейцарской лиги и защиту контрактов игроков, выступающих в их чемпионате, поскольку практика нарушения контрактов может работать в обе стороны. КХЛ открыта для прямого диалога с европейскими профессиональными лигами для выработки правил взаимодействия по переходам хоккеистов», — подчеркнули в пресс-службе КХЛ.
Криштофу 31 год, он выступал за «Сочи» с сезона-2023/24. В текущем сезоне нападающий провел 10 матчей за клуб, в которых набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи). Ранее в КХЛ он выступал за владивостокский «Адмирал». Всего в лиге он провел 122 встречи, набрав 71 (19 + 52) очко.