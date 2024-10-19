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Шипачев повторил бомбардирский рекорд Мозякина в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» в матче с «Нефтехимиком» набрал свое 928-е очко в карьере в КХЛ.

Источник: телеграм-канал ХК «Динамо» (Минск)

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев повторил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ.

37-летний форвард в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» отметился голевой передачей в эпизоде с четвертым голом своей команды. Теперь у него стало 928 (291+637) очков, столько же было у Мозякина.

В игре с «Нефтехимиком» Шипачев установил новый рекорд КХЛ по количеству проведенных матчей — 1002. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.

Шипачеву также принадлежит рекорд КХЛ по количеству результативных передач, Мозякин является лучшим снайперов в истории лиги (419 голов).

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 5:3;

«Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 4:5;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4;

«Витязь» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0;

«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 3:1.

Динамо Мн
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2024, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Олег Леонтьев
Вратари
Андрей Тихомиров
Артем Загидулин
1-й период
08:02
Илья Пастухов
18:04
Жан-Себастьян Ди
2-й период
25:28
Роман Горбунов
(Даниил Липский, Егор Бориков)
28:55
Егор Бориков
33:24
Николас Мелош
33:24
Андрей Белозеров
33:56
Джордан Гросс
(Даниил Сотишвили)
35:07
Роберт Хэмилтон
3-й период
40:16
Булат Шафигуллин
47:00
Андрей Белозеров
(Лукаш Клок)
49:50
Николас Мелош
51:35
Роберт Хэмилтон
58:56
Брэйди Лайл
(Вадим Шипачев)
Статистика
11
Штрафное время
15
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Нефтехимик
КХЛ: таблица и календарь