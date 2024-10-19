Шипачев повторил бомбардирский рекорд Мозякина в КХЛ

37-летний форвард в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» отметился голевой передачей в эпизоде с четвертым голом своей команды. Теперь у него стало 928 (291+637) очков, столько же было у Мозякина.