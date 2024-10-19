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Хоккеисты «Динамо» обыграли «Нефтехимик» в рекордном матче Шипачева

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в текущей домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В субботу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали нижнекамский «Нефтехимик». Для игрока зубров Вадима Шипачева эта игра стала 1002-й в карьере в КХЛ, что сделало его лидером по данному показателю за всю историю лиги. Счет в сегодняшнем поединке был открыт на старте второго периода вернувшимся после травмы форвардом «Динамо» Романом Горбуновым, спустя 10 минут перевес хозяев упрочил Джордан Гросс.

В середине заключительной трети нижнекамцы сократили отставание до минимума, но большего не добились. «Зубры» же порадовали 15 тысяч зрителей на «Минск-Арене» еще двумя голами: точные броски нанесли защитники Роб Хэмилтон и Брэди Лайл, в итоге 4:1 в пользу «Динамо». При последнем взятии ворот «Нефтехимика» Шипачев заработал ассистентский балл и повторил рекорд КХЛ по набранным очкам (928).

Для столичного клуба эта победа стала третьей в четырех последних матчах. Минчане сохранили за собой седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея 19 баллов. В понедельник наша команда примет аутсайдера Востока — «Барыс» из Астаны.

Динамо Мн
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2024, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Олег Леонтьев
Вратари
Андрей Тихомиров
Артем Загидулин
1-й период
08:02
Илья Пастухов
18:04
Жан-Себастьян Ди
2-й период
25:28
Роман Горбунов
(Даниил Липский, Егор Бориков)
28:55
Егор Бориков
33:24
Николас Мелош
33:24
Андрей Белозеров
33:56
Джордан Гросс
(Даниил Сотишвили)
35:07
Роберт Хэмилтон
3-й период
40:16
Булат Шафигуллин
47:00
Андрей Белозеров
(Лукаш Клок)
49:50
Николас Мелош
51:35
Роберт Хэмилтон
58:56
Брэйди Лайл
(Вадим Шипачев)
Статистика
11
Штрафное время
11
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Нефтехимик
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