Хоккеисты «Динамо» обыграли «Нефтехимик» в рекордном матче Шипачева

В субботу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали нижнекамский «Нефтехимик». Для игрока зубров Вадима Шипачева эта игра стала 1002-й в карьере в КХЛ, что сделало его лидером по данному показателю за всю историю лиги. Счет в сегодняшнем поединке был открыт на старте второго периода вернувшимся после травмы форвардом «Динамо» Романом Горбуновым, спустя 10 минут перевес хозяев упрочил Джордан Гросс.



В середине заключительной трети нижнекамцы сократили отставание до минимума, но большего не добились. «Зубры» же порадовали 15 тысяч зрителей на «Минск-Арене» еще двумя голами: точные броски нанесли защитники Роб Хэмилтон и Брэди Лайл, в итоге 4:1 в пользу «Динамо». При последнем взятии ворот «Нефтехимика» Шипачев заработал ассистентский балл и повторил рекорд КХЛ по набранным очкам (928).



Для столичного клуба эта победа стала третьей в четырех последних матчах. Минчане сохранили за собой седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея 19 баллов. В понедельник наша команда примет аутсайдера Востока — «Барыс» из Астаны.