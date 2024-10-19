В субботу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали нижнекамский «Нефтехимик». Для игрока зубров Вадима Шипачева эта игра стала 1002-й в карьере в КХЛ, что сделало его лидером по данному показателю за всю историю лиги. Счет в сегодняшнем поединке был открыт на старте второго периода вернувшимся после травмы форвардом «Динамо» Романом Горбуновым, спустя 10 минут перевес хозяев упрочил Джордан Гросс.
В середине заключительной трети нижнекамцы сократили отставание до минимума, но большего не добились. «Зубры» же порадовали 15 тысяч зрителей на «Минск-Арене» еще двумя голами: точные броски нанесли защитники Роб Хэмилтон и Брэди Лайл, в итоге 4:1 в пользу «Динамо». При последнем взятии ворот «Нефтехимика» Шипачев заработал ассистентский балл и повторил рекорд КХЛ по набранным очкам (928).
Для столичного клуба эта победа стала третьей в четырех последних матчах. Минчане сохранили за собой седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея 19 баллов. В понедельник наша команда примет аутсайдера Востока — «Барыс» из Астаны.
Хоккеисты «Динамо» обыграли «Нефтехимик» в рекордном матче Шипачева
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в текущей домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В субботу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали нижнекамский «Нефтехимик». Для игрока зубров Вадима Шипачева эта игра стала 1002-й в карьере в КХЛ, что сделало его лидером по данному показателю за всю историю лиги. Счет в сегодняшнем поединке был открыт на старте второго периода вернувшимся после травмы форвардом «Динамо» Романом Горбуновым, спустя 10 минут перевес хозяев упрочил Джордан Гросс.
Дмитрий Квартальнов
Олег Леонтьев
Андрей Тихомиров
Артем Загидулин
08:02
Илья Пастухов
18:04
Жан-Себастьян Ди
25:28
Роман Горбунов
(Даниил Липский, Егор Бориков)
28:55
Егор Бориков
33:24
Николас Мелош
33:24
Андрей Белозеров
33:56
Джордан Гросс
(Даниил Сотишвили)
35:07
Роберт Хэмилтон
40:16
Булат Шафигуллин
47:00
Андрей Белозеров
(Лукаш Клок)
49:50
Николас Мелош
51:35
Роберт Хэмилтон
58:56
Брэйди Лайл
(Вадим Шипачев)
11
Штрафное время
11
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит