Губернатор Приморья рассказал, что верил в «Адмирал» в игре со «Спартаком» при счете 0:3

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко верил в успех хоккеистов «Адмирала» в матче со «Спартаком» даже при счете 0:3. Об этом он рассказал ТАСС.
«Адмирал» выиграл в овертайме у «Спартака» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступая по ходу встречи 0:3.
«Даже при счете 0:3 решил поехать на матч поддержать команду, решил, что буду рядом находиться. Поверил в победу, когда “Адмирал” забил два гола, — сказал Кожемяко. — Почему-то верил, что они должны переломить ход игры. Даже при счете 2:3 у команды была хорошая игра, ребята порадовали болельщиков, видно, что они бились».