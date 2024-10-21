Губернатор Приморья рассказал, что верил в «Адмирал» в игре со «Спартаком» при счете 0:3

«Даже при счете 0:3 решил поехать на матч поддержать команду, решил, что буду рядом находиться. Поверил в победу, когда “Адмирал” забил два гола, — сказал Кожемяко. — Почему-то верил, что они должны переломить ход игры. Даже при счете 2:3 у команды была хорошая игра, ребята порадовали болельщиков, видно, что они бились».