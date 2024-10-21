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Губернатор Приморья рассказал, что верил в «Адмирал» в игре со «Спартаком» при счете 0:3

Клуб из Владивостока добился победы в овертайме со счетом 4:3.

Источник: https://vk.com/hcadmiral

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко верил в успех хоккеистов «Адмирала» в матче со «Спартаком» даже при счете 0:3. Об этом он рассказал ТАСС.

«Адмирал» выиграл в овертайме у «Спартака» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступая по ходу встречи 0:3.

«Даже при счете 0:3 решил поехать на матч поддержать команду, решил, что буду рядом находиться. Поверил в победу, когда “Адмирал” забил два гола, — сказал Кожемяко. — Почему-то верил, что они должны переломить ход игры. Даже при счете 2:3 у команды была хорошая игра, ребята порадовали болельщиков, видно, что они бились».

Адмирал
4:3
0:2, 2:1, 1:0
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
21.10.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5155 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Алексей Жамнов
Вратари
Андрей Мишуров
Патрик Рибар
1-й период
00:42
Николай Голдобин
(Михаил Мальцев)
07:53
Либор Шулак
08:39
Андрей Миронов
(Андрей Локтионов, Павел Порядин)
2-й период
26:02
Никита Сошников
27:36
Адам Ружичка
(Александр Пашин, Михаил Мальцев)
29:00
Александр Пашин
30:27
Егор Петухов
(Никита Сошников, Даниил Гутик)
30:47
Иван Муранов
(Джованни Фьоре)
31:36
Георгий Солянников
3-й период
55:48
Кирилл Петьков
(Джек Родуолд, Либор Шулак)
Овертайм
60:00
Командный штраф
61:17
Георгий Солянников
(Даниил Гутик, Никита Сошников)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
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