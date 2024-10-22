«Салават» дожал «Сочи», а лидер Уфы никуда не уходит. Итоги дня в хоккее

«Вчера Джош принимал участие в тренировке, сегодня у команды день матча. Клуб расплатился с игроками. Да, были задержки, но сейчас всё нормально, мы не видим проблем. Конечно, никому не нравится, когда появляются задержки. Главное, что клуб информирует игроков и агентов. Мы всё понимаем, всё в порядке. Если честно, то мы не собирались уходить, Джош выполняет свой контракт, его всё устраивает. На сегодняшний день, повторюсь, всё нормально, но никто не знает, что будет завтра», — сказал Ботев.