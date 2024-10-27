В «Ладе» рассчитывают погасить задолженность по зарплате перед хоккеистами в ноябре

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» рассчитывает погасить задолженность по зарплате перед игроками за сентябрь в 10-х числах ноября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Чеботарев.
Ранее Telegram-канал «Хоккейная правда» сообщил о задолженности клуба перед хоккеистами.
«Есть небольшие задержки в поступлении средств. Поэтому мы с ребятами поговорили, все все понимают. Мы ждем транша примерно 18 ноября и все закроем», — сказал Чеботарев.
«Лада» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.