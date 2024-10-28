В КХЛ может появиться новый клуб. Это российская команда, за три года ставшая лидером ВХЛ

Важным является и спортивный вопрос. Те, кто следит за ВХЛ и МХЛ, отмечают, что там часто меняют тренеров и менеджеров. Но тут есть важные нюансы. В принципе владелец клуба, который распоряжается своим активом, а не государственными деньгами, может вести свой бизнес как угодно. Вам что-то кажется странным? Организуйте, финансируйте и делайте что хотите. За отставками тренеров никто не видит того, что все дети в школе обеспечиваются бесплатной амуницией, а условия для работы в том же Новомосковске лучше, чем где-либо в России. Там даже для вратарей относительно недавно приобрели какой-то тренажер, которого нет ни у кого.