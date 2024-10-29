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«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Витязем», уступая после второго периода

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Витязем».

Источник: Чемпионат.com

Волевую победу одержали красно-белые со счётом 4:3 в овертайме.

На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Николай Голдобин и Иван Морозов. До конца второго периода гости забросили две шайбы — отличились Иван Чехович и Дерек Барак. «Спартак» усилил давление на ворота гостей, в результате чего в середине третьего периода забросил две быстрые шайбы и вновь вышел вперёд в матче. Отличились Герман Рубцов и Иван Морозов. «Витязю» вновь удалось сравнять счёт благодаря голу Фредерика Готье. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Павла Порядина.

Спартак
4:3
0:0, 1:2, 2:1
ОТ
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Павел Десятков
Вратари
Дмитрий Куликов
Максим Дорожко
1-й период
11:47
Егор Филин
2-й период
21:02
Дерек Барак
21:56
Егор Воронков
27:47
Павел Порядин
(Николай Голдобин, Иван Морозов)
30:35
Иван Чехович
(Даниил Малоросиянов, Дмитрий Бучельников)
38:28
Дерек Барак
(Иван Воробьев)
3-й период
47:17
Дин Стюарт
47:42
Герман Рубцов
(Александр Пашин, Дмитрий Вишневский)
48:37
Иван Морозов
(Павел Порядин, Михаил Мальцев)
53:39
Иван Морозов
54:06
Фредерик Готье
(Дмитрий Бучельников, Иван Чехович)
Овертайм
63:37
Павел Порядин
(Иван Морозов)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Витязь
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