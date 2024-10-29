«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Витязем», уступая после второго периода

На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Николай Голдобин и Иван Морозов. До конца второго периода гости забросили две шайбы — отличились Иван Чехович и Дерек Барак. «Спартак» усилил давление на ворота гостей, в результате чего в середине третьего периода забросил две быстрые шайбы и вновь вышел вперёд в матче. Отличились Герман Рубцов и Иван Морозов. «Витязю» вновь удалось сравнять счёт благодаря голу Фредерика Готье. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Павла Порядина.