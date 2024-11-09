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«Амур» повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

Хабаровский клуб потерпел 11-е поражение подряд.

Источник: ХК "Амур"

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Семен Кизимов (7-я минута), Андрей Обидин (36) и Степан Хрипунов (48). У «Амура» голы забили Алекс Гальченюк (20) и Андрей Обидин (56).

«Амур» потерпел 11-е поражение подряд, повторив клубный антирекорд, установленный в сезоне-2014/15.

«Автомобилист» располагается на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 23 матчах. «Амур» с 13 очками в 25 матчах идет на последнем, 12-м месте. В следующем матче «Автомобилист» 11 ноября сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», «Амур» в этот же день примет челябинский «Трактор».

В другом матче дня «Адмирал» дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Трактор».

Амур
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
9.11.2024, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Вратари
Дмитрий Лозебников
Владимир Галкин
1-й период
01:41
Юрий Журавлев
06:02
Семен Кизимов
(Джесси Блэкер, Степан Хрипунов)
06:37
Джесси Блэкер
14:46
Кирилл Слепец
19:03
Степан Хрипунов
19:47
Алекс Гальченюк
(Алекс Бродхерст, Владислав Барулин)
2-й период
20:00
Артур Гиздатуллин
21:19
Джесси Блэкер
30:19
Ян Дрозг
33:06
Алекс Гальченюк
35:12
Андрей Обидин
(Джесси Блэкер)
3-й период
40:37
Алексей Бывальцев
41:43
Кэмерон Ли
46:20
Семен Кизимов
47:41
Степан Хрипунов
(Максим Осипов, Владимир Галкин)
51:29
Евгений Кулик
53:43
Кирилл Воробьев
54:52
Евгений Грачев
(Владислав Барулин, Алекс Бродхерст)
Статистика
12
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь