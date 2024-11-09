«Амур» повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Семен Кизимов (7-я минута), Андрей Обидин (36) и Степан Хрипунов (48). У «Амура» голы забили Алекс Гальченюк (20) и Андрей Обидин (56).
«Амур» потерпел 11-е поражение подряд, повторив клубный антирекорд, установленный в сезоне-2014/15.
«Автомобилист» располагается на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 23 матчах. «Амур» с 13 очками в 25 матчах идет на последнем, 12-м месте. В следующем матче «Автомобилист» 11 ноября сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», «Амур» в этот же день примет челябинский «Трактор».
В другом матче дня «Адмирал» дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Трактор».