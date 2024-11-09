«Амур» повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

«Автомобилист» располагается на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 23 матчах. «Амур» с 13 очками в 25 матчах идет на последнем, 12-м месте. В следующем матче «Автомобилист» 11 ноября сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», «Амур» в этот же день примет челябинский «Трактор».