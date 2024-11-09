У «Локомотива» десять побед подряд, «Амур» повторил ещё один антирекорд. Итоги дня в КХЛ

В день матча генменеджер «Амура» Вадим Покотило заявил «Чемпионату», что на данный момент клуб контракт с Алексеем Заварухиным не заключил. Игра «Амура» оставила ощущение, что нужна не смена тренера, а приглашение шамана. Игроки хабаровской команды снова упустили кучу стопроцентных моментов и не забивали даже с метра — сложно представить, какой тренер это исправит. «Автомобилист» забил свои моменты, Владимир Галкин надёжно сыграл в воротах — и вот «Трактор» в таблице уже совсем близко. «Амур» же повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ.