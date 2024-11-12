Практически все клубы выступили против предложенной КХЛ системы ярмарки юниоров

Как рассказал руководитель «Северстали», согласно проекту ярмарки защитить на драфте можно только одного воспитанника и только того, кто находился в школе не менее восьми лет. «Один клуб может выбрать за каждый раунд (всего их семь) не более одного воспитанника. В каждом раунде у клуба только один выбор, плюс он может еще с кем-то обменяться. То есть в каком-то раунде ты можешь выбрать двух игроков, сумма компенсации за него в первом раунде составляет 5 млн рублей», — отметил он.