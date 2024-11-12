Практически все клубы выступили против предложенной КХЛ системы ярмарки юниоров

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подавляющее большинство клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступили против предложенной лигой системы ярмарки юниоров. Об этом ТАСС рассказал директор «Северстали» Николай Канаков.
Заседание рабочей группы с участием представителей лиги, клубов, агентов прошло во вторник.
«Встреча прошла, вопросов стало только больше. Из “Сибири” выступили, сказав, что драфт нужен, но не в таком виде, в котором он был представлен, — сказал Канаков. — Из тех, кто поддержал, — это, скорее, агенты, а из клубов — только “Нефтехимик”, представители которого сказали, что клубу этот драфт нужен».
«Клубы увидели проект ярмарки только за несколько дней. Пока это все сыро, много нюансов для обсуждения, в конечном счете клубы пока не видят конечной цели драфта, что преследует лига. Все понимают, что 17−18-летние школьники сиюминутно не войдут в КХЛ. Где-то через неделю еще раз пообщаемся. Решения точно никакого нет, и я думаю, что в ближайшей перспективе точно не будет», — добавил он.
Как рассказал руководитель «Северстали», согласно проекту ярмарки защитить на драфте можно только одного воспитанника и только того, кто находился в школе не менее восьми лет. «Один клуб может выбрать за каждый раунд (всего их семь) не более одного воспитанника. В каждом раунде у клуба только один выбор, плюс он может еще с кем-то обменяться. То есть в каком-то раунде ты можешь выбрать двух игроков, сумма компенсации за него в первом раунде составляет 5 млн рублей», — отметил он.
«Задали прямой вопрос о том, что есть школы клубов КХЛ, а есть школы других клубов из чемпионатов, первенств России. На что был ответ, что все школы выходят на рынок. Но КХЛ отделилась полгода назад от Федерации хоккея России (ФХР), а школы находятся в структуре ФХР. И был вопрос, с чего школы должны отдавать кого-то из воспитанников. Также тому же “Куньлуню” выгодно иметь этот драфт, но его представитель выступил, сказав, что его клубу интересны не 17-летние воспитанники, а 22−23-летние», — добавил он.