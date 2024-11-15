Омский «Авангард» усилился олимпийским чемпионом

В прошедшем сезоне Каблуков играл за московское «Динамо». Ранее, с 2020 по 2022 годы, форвард был в команде «ястребов», в 2021 году в составе «Авангарда» завоевал Кубок Гагарина. В КХЛ нападающий провел 972 матча, забросил 61 шайбу и отметился 118 голевыми передачами.