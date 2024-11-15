Омский «Авангард» усилился олимпийским чемпионом

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о значимом пополнении в составе. Команда «ястребов» усилилась Олимпийским чемпионом 2018 года, трехкратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильей Каблуковым.
Контракт с ним подписан на 1 сезон, в «Авангарде» он будет играть под номером 29.
В прошедшем сезоне Каблуков играл за московское «Динамо». Ранее, с 2020 по 2022 годы, форвард был в команде «ястребов», в 2021 году в составе «Авангарда» завоевал Кубок Гагарина. В КХЛ нападающий провел 972 матча, забросил 61 шайбу и отметился 118 голевыми передачами.