Тодд Рирден не будет главным тренером омского «Авангарда»

Переговоры с американским специалистом уже находились в финальной стадии. Рирдену уже даже оформили рабочую визу. Однако в последний момент он отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
Омский хоккейный клуб продолжает вести переговоры с разными тренерами. Напомним, что на сегодняшний день «Авангард» занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции.
В матче, состоявшемся 13 ноября в Омске, «ястребы» уступили столичному «Динамо» со счётом 3:5. Следующая игра пройдёт завтра, 16 ноября. Соперником «Авангарда» будет «Нефтехимик».