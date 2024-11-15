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Тодд Рирден не будет главным тренером омского «Авангарда»

Тодд Рирден не станет главным тренером «Авангарда». Об этом пишет «Матч ТВ».

Источник: БЕЛТА

Переговоры с американским специалистом уже находились в финальной стадии. Рирдену уже даже оформили рабочую визу. Однако в последний момент он отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

Омский хоккейный клуб продолжает вести переговоры с разными тренерами. Напомним, что на сегодняшний день «Авангард» занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции.

В матче, состоявшемся 13 ноября в Омске, «ястребы» уступили столичному «Динамо» со счётом 3:5. Следующая игра пройдёт завтра, 16 ноября. Соперником «Авангарда» будет «Нефтехимик».