Минские динамовцы на выезде всухую проиграли «Куньлуню»

Второй остановкой «зубров» в гостевом турне стали Мытищи, где базируется китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», недавно взявший у «Динамо» в аренду молодого форварда Степана Звягина. В стартовой трети команды обошлись без заброшенных шайб, основные события матча начали разворачиваться ближе к концу следующего периода. В этом игровом отрезке динамовцы трижды играли в большинстве, но реализовать лишнего так и не смогли. Более того, сразу по окончании третьей попытки наши хоккеисты получили гол в собственные ворота — случилось это на 39-й минуте встречи.



Всего через 15 секунд после результативной атаки хоккеисты «Куньлуня» вновь огорчили гостей, но на этот раз шайба «драконов» была отменена после видеопросмотра. В начале заключительной трети хозяева отличились уже по правилам, сделав счет 2:0. За оставшееся время «зубры» нанесли десяток бросков, но ни один из них цели так и не достиг. Незадолго до сирены игроки «Ред Стар» поразили пустые ворота гостей, в итоге «сухое» поражение «Динамо» — 0:3.



Выездную серию столичный клуб начал 15 ноября с победы над «Витязем» (6:4). Третий и заключительный поединок текущего гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова проведут во вторник против омского «Авангарда». Встреча стартует в 16.30 по минскому времени. Динамовцы по-прежнему занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 30 очков в 28 матчах. «Куньлунь» замыкает таблицу с 21 баллом в активе.



Также в воскресенье «Витязь» на выезде смял «Северсталь» (7:1), ЦСКА был сильнее «Ак Барса» (3:0), «Барыс» разобрался с «Сочи» (6:3), а московское «Динамо» по буллитам переиграло лидирующий на Востоке «Трактор» (4:3). Ассистентский балл за «бело-голубых» заработал белорусский защитник Кирилл Готовец.