Второй остановкой «зубров» в гостевом турне стали Мытищи, где базируется китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», недавно взявший у «Динамо» в аренду молодого форварда Степана Звягина. В стартовой трети команды обошлись без заброшенных шайб, основные события матча начали разворачиваться ближе к концу следующего периода. В этом игровом отрезке динамовцы трижды играли в большинстве, но реализовать лишнего так и не смогли. Более того, сразу по окончании третьей попытки наши хоккеисты получили гол в собственные ворота — случилось это на 39-й минуте встречи.
Всего через 15 секунд после результативной атаки хоккеисты «Куньлуня» вновь огорчили гостей, но на этот раз шайба «драконов» была отменена после видеопросмотра. В начале заключительной трети хозяева отличились уже по правилам, сделав счет 2:0. За оставшееся время «зубры» нанесли десяток бросков, но ни один из них цели так и не достиг. Незадолго до сирены игроки «Ред Стар» поразили пустые ворота гостей, в итоге «сухое» поражение «Динамо» — 0:3.
Выездную серию столичный клуб начал 15 ноября с победы над «Витязем» (6:4). Третий и заключительный поединок текущего гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова проведут во вторник против омского «Авангарда». Встреча стартует в 16.30 по минскому времени. Динамовцы по-прежнему занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 30 очков в 28 матчах. «Куньлунь» замыкает таблицу с 21 баллом в активе.
Также в воскресенье «Витязь» на выезде смял «Северсталь» (7:1), ЦСКА был сильнее «Ак Барса» (3:0), «Барыс» разобрался с «Сочи» (6:3), а московское «Динамо» по буллитам переиграло лидирующий на Востоке «Трактор» (4:3). Ассистентский балл за «бело-голубых» заработал белорусский защитник Кирилл Готовец.
Минские динамовцы на выезде всухую проиграли «Куньлуню»
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Второй остановкой «зубров» в гостевом турне стали Мытищи, где базируется китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», недавно взявший у «Динамо» в аренду молодого форварда Степана Звягина. В стартовой трети команды обошлись без заброшенных шайб, основные события матча начали разворачиваться ближе к концу следующего периода. В этом игровом отрезке динамовцы трижды играли в большинстве, но реализовать лишнего так и не смогли. Более того, сразу по окончании третьей попытки наши хоккеисты получили гол в собственные ворота — случилось это на 39-й минуте встречи.
Михаил Кравец
Дмитрий Квартальнов
Джереми Смит
Егор Вельмакин
(Егор Вельмакин)
00:00
Командный штраф
04:53
Диллон Дюбе
11:09
Виталий Пинчук
30:39
Лукас Локхарт
32:09
Колин Кэмпбелл
34:19
Сергей Кузнецов
38:38
Колин Кэмпбелл
(Спенсер Фу)
41:19
Вадим Мороз
41:29
Томаш Юрчо
(Тайлер Граовац, Дэнни О`Риган)
45:13
Джейк Челиос
49:30
Хадсон Элинюк
57:47
Тайлер Граовац
(Паркер Фу, Джейк Челиос)
10
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит