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Квартальнов о поражении от «Куньлуня»: В атаке сегодня проявили себя ужасно

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал матч столичного клуба против «Куньлуня» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hcdinamo.by

Поединок «Динамо» и «Куньлуня» состоялся в Мытищах и завершился поражением нашей команды со счетом 0:3. Два дня назад в матче против «Витязя» минчане отметились шестью заброшенными шайбами.

«Сегодня очень серо сыграли в нападении, некого выделить. Даже моментов не припомню, где мы могли забросить. Все пошло не по плану с самого начала. Не было энергии, проиграли много борьбы. Оборона держалась еще более-менее, но атака сегодня ужасно себя проявила. Ничего нельзя занести в актив, — сказал Квартальнов. — Четвертый матч подряд не можем реализовать большинство “5 на 3”. Есть люди в команде, которые могут и обязаны это делать. Но не получается, к сожалению».

«Неудачный матч для нас, мы можем играть лучше. Вновь не реализовали большинство, хотя было достаточное количество попыток. А соперник реализовал, это и сделало разницу. Мы старались, но нужно быть более эффективными, — отметил защитник “зубров” Ксавье Уэлле. — Мы уже не раз проводили очень хорошие игры в этом сезоне, но нам не хватает стабильности. Теперь надо сделать выводы, перестроиться и показать свою лучшую игру во вторник».

Третий и заключительный матч в текущей домашней серии минское «Динамо» проведет 19 ноября против омского «Авангарда». Встреча стартует в 16.30.

Куньлунь РС
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
17.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 1604 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Джереми Смит
Егор Вельмакин
(Егор Вельмакин)
1-й период
00:00
Командный штраф
04:53
Диллон Дюбе
11:09
Виталий Пинчук
2-й период
30:39
Лукас Локхарт
32:09
Колин Кэмпбелл
34:19
Сергей Кузнецов
38:38
Колин Кэмпбелл
(Спенсер Фу)
3-й период
41:19
Вадим Мороз
41:29
Томаш Юрчо
(Тайлер Граовац, Дэнни О`Риган)
45:13
Джейк Челиос
49:30
Хадсон Элинюк
57:47
Тайлер Граовац
(Паркер Фу, Джейк Челиос)
Статистика
10
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Динамо Мн
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