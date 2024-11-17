Квартальнов о поражении от «Куньлуня»: В атаке сегодня проявили себя ужасно

«Сегодня очень серо сыграли в нападении, некого выделить. Даже моментов не припомню, где мы могли забросить. Все пошло не по плану с самого начала. Не было энергии, проиграли много борьбы. Оборона держалась еще более-менее, но атака сегодня ужасно себя проявила. Ничего нельзя занести в актив, — сказал Квартальнов. — Четвертый матч подряд не можем реализовать большинство “5 на 3”. Есть люди в команде, которые могут и обязаны это делать. Но не получается, к сожалению».



«Неудачный матч для нас, мы можем играть лучше. Вновь не реализовали большинство, хотя было достаточное количество попыток. А соперник реализовал, это и сделало разницу. Мы старались, но нужно быть более эффективными, — отметил защитник “зубров” Ксавье Уэлле. — Мы уже не раз проводили очень хорошие игры в этом сезоне, но нам не хватает стабильности. Теперь надо сделать выводы, перестроиться и показать свою лучшую игру во вторник».



Третий и заключительный матч в текущей домашней серии минское «Динамо» проведет 19 ноября против омского «Авангарда». Встреча стартует в 16.30.