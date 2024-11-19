«Автомобилист» прервал победную серию, проиграв «Нефтехимику»

С «Нефтехимиком» дружина Николая Заварухина встречалась в текущем сезоне в четвертый раз. Ранее уральцы трижды праздновали успех, но в четвертом поединке не смогли довести игру до положительного результата. Примечательно, что прежде победу «Автомобилисту» приносила всего одна шайба, а схватки получались упорными.
«Все четыре матча в этом сезоне с “Автомобилистом” примерно в одном ключе проходили, в упорной борьбе, и до конца не было понятно, кто победит. Были нервные поединки, интересные поединки. И сегодняшний матч не исключение. Хорошие шансы были у “Автомобилиста” в конце, когда удаление, на мой взгляд, спорное произошло в конце. Соперники могли сравнять — могла перевернуться игра. Победа для нас очень ценна. Вдвойне приятно, что добились ее здесь, в Екатеринбурге», — отметил главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Новая встреча команд началась с обоюдных атак, но гости действовали острее и к середине стартового периода открыли счет. Джесси Блэкер не смог помешать Григорию Селезневу, переигравшему четверку «Автомобилиста», бросить по воротам с близкого расстояния. Вскоре хозяева льда получили численное преимущество, однако воспользоваться им не смогли. К концу первого игрового отрезка уральцы нарастили темп и создали несколько хороших моментов, но сравнять счет не удалось.
После перерыва «Автомобилист» также не реализовал свои возможности, но здесь стоит отдать должное голкиперу гостей Филиппу Долганову, который оставил свои ворота в неприкосновенности. Вскоре атакующий запал уральского коллектива иссяк, а «Нефтехимик» завладел инициативой и увеличил преимущество в счете. Снова отличился Селезнев, — закрыв обзор Евгению Аликину и одновременно подставив клюшку под наброс Богдана Киселевича, оформил дубль.
Пропустив вторую шайбу, екатеринбуржцы остались в меньшинстве, рискуя увеличить отставание, но выстояли. Более того, Брукс Мэйсек, выскочив со скамейки штрафников, имел отличную возможность забросить, но голкипер нейтрализовал опасность. Впрочем, Мэйсек все-таки пополнил личную статистику заброшенной шайбой, помог ему в этом Семен Кизимов, отдавший пас после прохода.
Вдохновленный на камбэк, «Автомобилист» активизировался, но «Нефтехимик» грамотно действовал на контратаках, стараясь вернуть преимущество. Вскоре им это удалось, Герман Точилкин в борьбе запихнул шайбу в ворота, однако после запроса тренерского штаба арбитры отменили гол из-за помехи вратарю.
В заключительном отрезке хозяева изо всех сил пытались отыграться, а за четыре минуты до финальной сирены получили численное преимущество, где имели стопроцентные моменты, но Долганов снова был на высоте. Стоит отметить, что за матч голкипер нижнекамцев отразил 47 бросков из 48! Подопечные Николая Заварухина пошли ва-банк и перешли на игры вшестером, но за секунду до окончания матча бывший игрок системы «Автомобилиста» Евгений Митякин поразил пустые ворота и поставил точку — 1:3.
«Конечно, нам неприятно. Сегодня прервалась хорошая серия побед. Считаю, что мы незаслуженно проиграли. Начало игры оказало влияние на весь матч, нам не хватило злости в завершении. 48 бросков сегодня было, наверное, около 20 минут сыграли в атаке, забили один гол — этого оказалось мало для победы», — сказал наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин, подводя итоги.
Следующий матч хоккеисты «Автомобилиста» проведут 21 ноября с командой «Куньлунь Ред Стар» и завершат домашнюю серию.