«Автомобилист» прервал победную серию, проиграв «Нефтехимику»

«Все четыре матча в этом сезоне с “Автомобилистом” примерно в одном ключе проходили, в упорной борьбе, и до конца не было понятно, кто победит. Были нервные поединки, интересные поединки. И сегодняшний матч не исключение. Хорошие шансы были у “Автомобилиста” в конце, когда удаление, на мой взгляд, спорное произошло в конце. Соперники могли сравнять — могла перевернуться игра. Победа для нас очень ценна. Вдвойне приятно, что добились ее здесь, в Екатеринбурге», — отметил главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.