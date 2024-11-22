Серия неудач затянулась, атмосфера начинает накаляться. Что происходит с «Сибирью»?

А ещё нужно затронуть одну особенность, которая проявляется в Новосибирске не первый год — почему-то в команде никак не развиваются защитники. Речь не о том, что кто-то из них якорь, нет, но те же Ахияров, Аланов, Морозов, Ефремов (уже обменянный) стоят на месте. Выделяется среди этой четвёрки лишь Ахияров, который своей самоотверженностью снимает множество вопросов. А есть ещё Жуков, Лукин и Беляков, которым вроде бы и пора получать практику на уровне КХЛ, но их короткие появления на льду оставляют мало положительных эмоций. Пора ставить этот вопрос ребром, так как без использования этого резерва откровенно тяжело, у организации нет средств, позволяющих набирать всех оборонцев извне.