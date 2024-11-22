Минские динамовцы уступили московским одноклубникам в тысячном матче в КХЛ

Данный матч стал для нашей команды тысячным за все время выступлений в лиге. Перед началом и во время поединка на медиакубе «Минск-Арены» были показаны поздравления в адрес «Динамо» от известных экс-хоккеистов «зубров». Кроме того, на встречу были приглашены игроки, которые защищали цвета минчан в первом сезоне столичного клуба в КХЛ 16 лет назад.



Воодушевленные столь мощной поддержкой, хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте — мощный бросок из левого круга вбрасывания нанес защитник Брэди Лайл. В середине периода «зубры» удвоили перевес: Егор Бориков отобрал шайбу в центре площадки, протащил ее до ворот и отправил под перекладину.



Во втором периоде минчане трижды играли в большинстве, две первые попытки оказались неудачными, но с третьего раза своим шансом динамовцы все же воспользовались — автором гола с пятака стал Виталий Пинчук. Незадолго до перерыва «зубры» сами остались в меньшинстве, которое гости реализовали всего за 15 секунд — 1:3.



В начале заключительной трети москвичи сократили отставание до минимума, а спустя пять минут и вовсе сравняли цифры — постарался защитник национальной сборной Беларуси и бывший игрок минского клуба Кирилл Готовец. Оправиться от такого удара наши хоккеисты не смогли и вскоре пропустили снова: дубль оформил Никита Гусев.



Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели поражение со счетом 3:4, имея по ходу матча отрыв в три шайбы. Наша команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея 32 очка. Домашняя серия столичного клуба продолжится в воскресенье, в гости к «зубрам» приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга.