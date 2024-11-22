Данный матч стал для нашей команды тысячным за все время выступлений в лиге. Перед началом и во время поединка на медиакубе «Минск-Арены» были показаны поздравления в адрес «Динамо» от известных экс-хоккеистов «зубров». Кроме того, на встречу были приглашены игроки, которые защищали цвета минчан в первом сезоне столичного клуба в КХЛ 16 лет назад.
Воодушевленные столь мощной поддержкой, хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте — мощный бросок из левого круга вбрасывания нанес защитник Брэди Лайл. В середине периода «зубры» удвоили перевес: Егор Бориков отобрал шайбу в центре площадки, протащил ее до ворот и отправил под перекладину.
Во втором периоде минчане трижды играли в большинстве, две первые попытки оказались неудачными, но с третьего раза своим шансом динамовцы все же воспользовались — автором гола с пятака стал Виталий Пинчук. Незадолго до перерыва «зубры» сами остались в меньшинстве, которое гости реализовали всего за 15 секунд — 1:3.
В начале заключительной трети москвичи сократили отставание до минимума, а спустя пять минут и вовсе сравняли цифры — постарался защитник национальной сборной Беларуси и бывший игрок минского клуба Кирилл Готовец. Оправиться от такого удара наши хоккеисты не смогли и вскоре пропустили снова: дубль оформил Никита Гусев.
Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели поражение со счетом 3:4, имея по ходу матча отрыв в три шайбы. Наша команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея 32 очка. Домашняя серия столичного клуба продолжится в воскресенье, в гости к «зубрам» приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Минские динамовцы уступили московским одноклубникам в тысячном матче в КХЛ
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московским динамовцам на старте очередной домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Данный матч стал для нашей команды тысячным за все время выступлений в лиге. Перед началом и во время поединка на медиакубе «Минск-Арены» были показаны поздравления в адрес «Динамо» от известных экс-хоккеистов «зубров». Кроме того, на встречу были приглашены игроки, которые защищали цвета минчан в первом сезоне столичного клуба в КХЛ 16 лет назад.
Дмитрий Квартальнов
Алексей Кудашов
Андрей Тихомиров
(Андрей Тихомиров)
Хантер Миска
03:42
Брэйди Лайл
(Роман Горбунов, Кристиан Хенкель)
09:05
Егор Бориков
20:37
Седрик Пакетт
26:56
Джордан Уил
30:25
Артем Ильенко
32:04
Виталий Пинчук
(Брэйди Лайл, Вадим Шипачев)
37:44
Ксавье Уэлле
37:59
Никита Гусев
(Джордан Уил)
39:12
Сэм Энас
41:26
Артем Михеев
(Максим Комтуа)
46:24
Кирилл Готовец
(Джордан Уил, Никита Гусев)
52:55
Никита Гусев
(Даниил Пыленков, Дмитрий Рашевский)
54:23
Кирилл Готовец
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит