Минские динамовцы проиграли «Автомобилисту» в домашнем матче

В воскресенье столичный клуб встречался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Первый период игры оказался довольно грубым — команды получили 12 штрафных минут на двоих. И «зубры», и «лоси» по разу воспользовались своими шансами в большинстве: гости вышли вперед уже на 67-й секунде матча, но хозяева быстро сравняли цифры усилиями Александра Волкова. Во второй трети зрители на заполненной «Минск-Арене» увидели только одну заброшенную шайбу, ее автором стал защитник Брэди Лайл, который отдал голевой пас при первом взятии ворот «Авто».



В следующем игровом отрезке соперники долгое время обходились без результативных атак. До победы в основное время «зубры» не дотерпели пять минут: екатеринбуржцы восстановили паритет и перевели встречу в овертайм, за считаные секунды до окончания которого огорчили хозяев льда снова. Финальный счет — 2:3, подопечные Дмитрия Квартальнова проигрывают четвертый матч из последних шести.



Благодаря набранному очку «Динамо» сравнялось с «Торпедо» на седьмом месте Западной конференции — у обоих клубов по 33 балла за 30 игр. Третий и заключительный поединок домашней серии наша команда проведет 26 ноября против лидера Востока челябинского «Трактора».