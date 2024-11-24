В воскресенье столичный клуб встречался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Первый период игры оказался довольно грубым — команды получили 12 штрафных минут на двоих. И «зубры», и «лоси» по разу воспользовались своими шансами в большинстве: гости вышли вперед уже на 67-й секунде матча, но хозяева быстро сравняли цифры усилиями Александра Волкова. Во второй трети зрители на заполненной «Минск-Арене» увидели только одну заброшенную шайбу, ее автором стал защитник Брэди Лайл, который отдал голевой пас при первом взятии ворот «Авто».
В следующем игровом отрезке соперники долгое время обходились без результативных атак. До победы в основное время «зубры» не дотерпели пять минут: екатеринбуржцы восстановили паритет и перевели встречу в овертайм, за считаные секунды до окончания которого огорчили хозяев льда снова. Финальный счет — 2:3, подопечные Дмитрия Квартальнова проигрывают четвертый матч из последних шести.
Благодаря набранному очку «Динамо» сравнялось с «Торпедо» на седьмом месте Западной конференции — у обоих клубов по 33 балла за 30 игр. Третий и заключительный поединок домашней серии наша команда проведет 26 ноября против лидера Востока челябинского «Трактора».
Минские динамовцы проиграли «Автомобилисту» в домашнем матче
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение в текущей домашней серии регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В воскресенье столичный клуб встречался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Первый период игры оказался довольно грубым — команды получили 12 штрафных минут на двоих. И «зубры», и «лоси» по разу воспользовались своими шансами в большинстве: гости вышли вперед уже на 67-й секунде матча, но хозяева быстро сравняли цифры усилиями Александра Волкова. Во второй трети зрители на заполненной «Минск-Арене» увидели только одну заброшенную шайбу, ее автором стал защитник Брэди Лайл, который отдал голевой пас при первом взятии ворот «Авто».
Дмитрий Квартальнов
Николай Заварухин
Андрей Кареев
Владимир Галкин
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:41
Вадим Мороз
01:07
Максим Осипов
(Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста)
01:07
Ксавье Уэлле
04:32
Андрей Обидин
05:01
Александр Волков
(Брэйди Лайл)
05:40
Сергей Кузнецов
17:54
Евгений Кашников
24:10
Максим Осипов
25:50
Брэйди Лайл
(Вадим Шипачев)
30:06
Брукс Мэйсек
31:47
Брэйди Лайл
54:23
Андрей Обидин
(Сергей Зборовский, Владимир Кузнецов)
64:46
Степан Хрипунов
(Сергей Зборовский)
10
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит