В ХК «Лада» изменился состав

В текущем сезоне Ермолович провел 19 матчей за «Ладью» и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+3», а в активе Зацепина — 19 игр в регулярном чемпионате МХЛ и 8 (5+3) баллов за результативность при полезности «+1».
Скутин (14.01.2006, 179−77) является уроженцем Тобольска и выпускником хоккейной школы «Югра». Дебют нападающего в МХЛ состоялся в прошлом сезоне, а в ходе нынешнего регулярного чемпионата он принял участие в 16 матчах и заработал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».
Контракт со Скутиным действует до конца сезона 2025/2026, в составе «Ладьи» форвард будет выступать под номером 47.
Также ХК «Лада» покинул Энтони Греко. Состав «Лады» Греко пополнил перед стартом текущего регулярного чемпионата КХЛ и за 19 матчей американский нападающий успел набрать 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности «-5».
Контракт с форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.