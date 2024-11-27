В ХК «Лада» изменился состав

В текущем сезоне Ермолович провел 19 матчей за «Ладью» и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+3», а в активе Зацепина — 19 игр в регулярном чемпионате МХЛ и 8 (5+3) баллов за результативность при полезности «+1».