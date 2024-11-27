Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХК «Лада» изменился состав

Хоккейные клубы «Лада» и «Югра» совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба перебирается Егор Скутин, а в Ханты-Мансийске свою карьеру продолжат Денис Ермолович и Тарас Зацепин.

Источник: БЕЛТА

В текущем сезоне Ермолович провел 19 матчей за «Ладью» и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+3», а в активе Зацепина — 19 игр в регулярном чемпионате МХЛ и 8 (5+3) баллов за результативность при полезности «+1».

Скутин (14.01.2006, 179−77) является уроженцем Тобольска и выпускником хоккейной школы «Югра». Дебют нападающего в МХЛ состоялся в прошлом сезоне, а в ходе нынешнего регулярного чемпионата он принял участие в 16 матчах и заработал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».

Контракт со Скутиным действует до конца сезона 2025/2026, в составе «Ладьи» форвард будет выступать под номером 47.

Также ХК «Лада» покинул Энтони Греко. Состав «Лады» Греко пополнил перед стартом текущего регулярного чемпионата КХЛ и за 19 матчей американский нападающий успел набрать 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности «-5».

Контракт с форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.