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Омский «Авангард» расторг контракт с и.о. генменеджера Евгением Забугой

Хоккейный клуб Авангард и исполняющий обязанности генерального менеджера Евгений Забуга расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает в пятницу, 29 ноября 2024 года, пресс-служба клуба.

«Клуб благодарит Евгения Евгеньевича за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — отмечается в сообщении клуба.

Напомним, Евгений Забуга был назначен исполняющим обязанности генерального менеджера в октябре 2024 года, когда свои полномочия на этом посту сложил Антон Курьянов. Тогда отмечалось, что Забуга работает в клубе более 10 лет.

Ранее также стало известно, что «Авангард» подписал контракт на два сезона с новым главным тренером команды — канадским специалистом Ги Буше. До его прибытия в Омск в декабре исполнять обязанности главного тренера продолжит Сергей Звягин.