«Авангард» непобедим после отставки, «Динамо» добилось волевого успеха. Итоги дня в КХЛ

«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 33 матча. Примечательно, что после отставки Сергея Звягина «ястребы» выиграли две встречи подряд с общим счётом 10:2. «Автомобилист» находится на четвёртой строчке, заработав 42 очка за аналогичное количество игр.