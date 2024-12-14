Сборная легионеров КХЛ победила казахстанцев на Кубке Первого канала

Победитель Кубка Первого канала определится по набранным очкам: за победу в основное время, овертайме и серии буллитов начисляется два балла, за поражение в овертайме и по буллитам — один. При равенстве очков учитывается набранное количество баллов в матчах между командами, разница забитых и пропущенных шайб как в играх между этими командами, так и во всех, наибольшее количество побед в основное время и заброшенных шайб во всех играх.