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Сборная легионеров КХЛ победила казахстанцев на Кубке Первого канала

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу легионеров.

Источник: Валентина Певцова/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Команда легионеров Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:1 обыграла сборную Казахстана в матче второго тура Кубка Первого канала. Турнир проходит на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

В составе победителей отличились Арно Дурандо (11-я минута), Александр Хмелевский (14) и Энди Эндрофф (35). У казахстанцев голом отметился Артем Лихотников (57). Ранее в субботу команда «Россия 25» обыграла в овертайме сборную Белоруссии (4:3). По итогам двух туров россияне набрали четыре очка, за ними следуют сборные Белоруссии (три), легионеров КХЛ (два) и Казахстана (ноль).

Турнир завершится 15 декабря. В этот день команда «Россия 25» встретится со сборной Казахстана (начало — в 14:00 мск), а белорусы сыграют с легионерами КХЛ (18:30 мск).

Победитель Кубка Первого канала определится по набранным очкам: за победу в основное время, овертайме и серии буллитов начисляется два балла, за поражение в овертайме и по буллитам — один. При равенстве очков учитывается набранное количество баллов в матчах между командами, разница забитых и пропущенных шайб как в играх между этими командами, так и во всех, наибольшее количество побед в основное время и заброшенных шайб во всех играх.

Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

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