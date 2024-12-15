Шаров покинул «Трактор» и перешел в «Куньлунь»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Форвард Александр Шаров покинул челябинский «Трактор» и перешел в китайский «Куньлунь Ред Стар», сообщается в официальном Telegram-канале лидеров Восточной конференции КХЛ.
По условиям обмена, за 29-летнего нападающего «Трактор» получил денежную компенсацию.
Шаров — воспитанник «Трактора» и начал свою карьеру в КХЛ в составе челябинской команды в сезоне-2015/16. В сезоне-2020/21 он перешел в хабаровский «Амур», но в 2023 году вернулся в «Трактор», а в прошлом сезоне дошел с командой до полуфинала Кубка Гагарина. Всего на счету Шарова 512 матчей в КХЛ и 105 очков (60 шайб + 45 передач), в том числе 34 игры и 8 (5+3) очков в нынешнем сезоне.
«До дедлайна в КХЛ остается совсем немного времени, и “Трактор” должен использовать его максимально продуктивно. Первая часть чемпионата показала, что команде для решения самых высоких задач требуется усиление — новые подписания, под которые нужен определенный ресурс. Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в “Куньлунь”. Желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере и благодарим за отличную работу», — прокомментировал обмен нападающего генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.