Шаров покинул «Трактор» и перешел в «Куньлунь»

Шаров — воспитанник «Трактора» и начал свою карьеру в КХЛ в составе челябинской команды в сезоне-2015/16. В сезоне-2020/21 он перешел в хабаровский «Амур», но в 2023 году вернулся в «Трактор», а в прошлом сезоне дошел с командой до полуфинала Кубка Гагарина. Всего на счету Шарова 512 матчей в КХЛ и 105 очков (60 шайб + 45 передач), в том числе 34 игры и 8 (5+3) очков в нынешнем сезоне.