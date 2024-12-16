Новый ЦСКА — скучный, но эффективный. При Воробьеве клуб вернулся к старому хоккею

Илья Воробьев — сын своего отца, поэтому играть скучно и эффективно ему привычно. С переменным успехом в разные годы он пытался делать то же самое в «Металлурге». Несколько лет назад руководство ЦСКА, по уши наевшись системным хоккеем, не простило Игорю Никитину поражения даже в финале Кубка Гагарина. Теперь оно готово мириться со старыми идеями, глядя на текущие результаты.