Дмитрий Симашев: «Во время гимна замечаешь, что ты на глазах 20 тысяч зрителей»

— Мы в «Локомотиве» не то чтобы больше уделяем внимания игре в обороне, но действуем сзади более дисциплинированно. Всё равно у нас есть такое, что мы сначала должны отобороняться хорошо, убрать все риски в нашей зоне, а потом уже выйти в атаку. В сборной хоккей больше в две стороны — в первых играх, в первых сменах было тяжело перестроиться. Но потом всё равно привык, поскольку в «Локомотиве», до того как попал в первую команду, я в молодежке всегда играл много в атаке, набирал очки. Я бы сказал, набирал много очков, поэтому атакующий хоккей для меня не в новинку. Но при этом, как я уже говорил, про оборону забывать никогда нельзя. Согласен с Игорем Валерьевичем Никитиным, что оборона — это одно из самых важных в хоккее.