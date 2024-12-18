«Хорошо, если он дальше будет играть в хоккей». Игрок «Металлурга» получил страшную травму

Матч FONBET Чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» был омрачен неприятным эпизодом. Защитник магнитогорской команды Владислав Еременко покинул лед на носилках, получив тяжелую травму.
Точно выбыл до конца сезона
В начале третьего периода 25-летний белорус схватился за колено после столкновения с форвардом екатеринбуржцев Андреем Обидиным. Еременко от силового приема потерял равновесие, упал и влетел в борт.
Владиславу понадобилась помощь медиков. Он покинул лед на носилках, не сумев подняться самостоятельно. При этом нарушения правил в этом эпизоде арбитры не усмотрели. Чем, конечно же, был недоволен главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Минувшим летом на Мемориале Ивана Ромазана Андрей Владимирович увел команду в раздевалку после травмы Даниила Вовченко в матче с «Нефтехимиком». В итоге «сталевары» получили техническое поражение. На этот раз он повел себя более сдержанно. На послематчевой пресс-конференции 51-летний специалист дал неутешительный прогноз.
«Очень тяжелая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше в хоккей будет играть. Думаю, он точно выбыл до конца сезона», — заявил Разин.
В нынешнем сезоне Еременко провел 34 матча и набрал 8 (3+5) очков. Недавно его можно было увидеть в составе сборной Белоруссии на Кубке Первого канала.
Как прошел матч
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Металлурга». Решающим отрезком в игре стал второй период, в котором магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы. Голами отметились Александр Петунин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Павел Акользин.
Екатеринбуржцы смогли ответить лишь в третьей 20-минутке: счет размочил Стефан Да Коста. А в концовке матча за гостей отличился Анатолий Голышев. Но в итоге «Авто» потерпел пятое поражение подряд.
«Магнитка» впервые в этом сезоне выиграла у «Автомобилиста» и сравнялась с ним по количеству очков — 42. Команды делят четвертое и пятое места в Восточной конференции.
Егор Сергеев