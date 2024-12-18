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«Хорошо, если он дальше будет играть в хоккей». Игрок «Металлурга» получил страшную травму

Арбитры не зафиксировали нарушение.

Источник: Кадр из трансляции

Матч FONBET Чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» был омрачен неприятным эпизодом. Защитник магнитогорской команды Владислав Еременко покинул лед на носилках, получив тяжелую травму.

Точно выбыл до конца сезона

В начале третьего периода 25-летний белорус схватился за колено после столкновения с форвардом екатеринбуржцев Андреем Обидиным. Еременко от силового приема потерял равновесие, упал и влетел в борт.

Владиславу понадобилась помощь медиков. Он покинул лед на носилках, не сумев подняться самостоятельно. При этом нарушения правил в этом эпизоде арбитры не усмотрели. Чем, конечно же, был недоволен главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Минувшим летом на Мемориале Ивана Ромазана Андрей Владимирович увел команду в раздевалку после травмы Даниила Вовченко в матче с «Нефтехимиком». В итоге «сталевары» получили техническое поражение. На этот раз он повел себя более сдержанно. На послематчевой пресс-конференции 51-летний специалист дал неутешительный прогноз.

«Очень тяжелая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше в хоккей будет играть. Думаю, он точно выбыл до конца сезона», — заявил Разин.

В нынешнем сезоне Еременко провел 34 матча и набрал 8 (3+5) очков. Недавно его можно было увидеть в составе сборной Белоруссии на Кубке Первого канала.

Как прошел матч

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Металлурга». Решающим отрезком в игре стал второй период, в котором магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы. Голами отметились Александр Петунин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Павел Акользин.

Екатеринбуржцы смогли ответить лишь в третьей 20-минутке: счет размочил Стефан Да Коста. А в концовке матча за гостей отличился Анатолий Голышев. Но в итоге «Авто» потерпел пятое поражение подряд.

«Магнитка» впервые в этом сезоне выиграла у «Автомобилиста» и сравнялась с ним по количеству очков — 42. Команды делят четвертое и пятое места в Восточной конференции.

Егор Сергеев

Металлург Мг
4:2
0:0, 4:0, 0:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6786 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Николай Заварухин
Вратари
Илья Набоков
(Илья Набоков)
Владимир Галкин
(Владимир Галкин)
1-й период
06:22
Семен Кизимов
19:51
Кирилл Воробьев
2-й период
20:32
Александр Петунин
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
26:29
Павел Акользин
27:57
Андрей Козлов
(Данила Паливко)
36:35
Никита Михайлис
(Владислав Еременко, Роман Канцеров)
37:20
Павел Акользин
(Егор Коробкин, Артем Минулин)
3-й период
44:11
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев, Степан Хрипунов)
45:21
Кирилл Воробьев
45:21
Кирилл Воробьев
54:16
Максим Осипов
55:29
Даниил Вовченко
56:41
Анатолий Голышев
(Даррен Дитц, Стефан Да Коста)
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Автомобилист
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