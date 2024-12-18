«Хорошо, если он дальше будет играть в хоккей». Игрок «Металлурга» получил страшную травму

Минувшим летом на Мемориале Ивана Ромазана Андрей Владимирович увел команду в раздевалку после травмы Даниила Вовченко в матче с «Нефтехимиком». В итоге «сталевары» получили техническое поражение. На этот раз он повел себя более сдержанно. На послематчевой пресс-конференции 51-летний специалист дал неутешительный прогноз.