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Хоккеист Дмитрий Овчинников покидает новосибирскую «Сибирь»

Всего за команду он провел более 100 матчей.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий Дмитрий Овчинников покидает «Сибирь». Он выступал за новосибирскую команду с 2021 по 2023 год, потом уезжал в «Торонто». Он вернулся в столицу Сибири в прошлое межсезонье.

— Мы благодарим Дмитрия за игру в составе «Сибири» и желаем ему удачи в карьере! — сообщили в пресс-службе новосибирской команды.

Там также уточнили, что за «Сибирь» Овчинников провел 113 матчей. В них он набрал 17 очков.

Ранее стало известно, что в «Сибирь» из «Сочи» переходит нападающий Кирилл Рассказов. Взамен сочинский клуб получит деньги.