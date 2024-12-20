Хоккеист Дмитрий Овчинников покидает новосибирскую «Сибирь»

Нападающий Дмитрий Овчинников покидает «Сибирь». Он выступал за новосибирскую команду с 2021 по 2023 год, потом уезжал в «Торонто». Он вернулся в столицу Сибири в прошлое межсезонье.
— Мы благодарим Дмитрия за игру в составе «Сибири» и желаем ему удачи в карьере! — сообщили в пресс-службе новосибирской команды.
Там также уточнили, что за «Сибирь» Овчинников провел 113 матчей. В них он набрал 17 очков.
Ранее стало известно, что в «Сибирь» из «Сочи» переходит нападающий Кирилл Рассказов. Взамен сочинский клуб получит деньги.