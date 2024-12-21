«Амур» в гостях крупно победил «Сибирь» и прервал четырёхматчевую серию поражений

На 19-й минуте периода Игнат Коротких с передачи Девина Броссо сделал счёт 3:1. За секунду до конца второй двадцатиминутки Девин Броссо с передач Алекса Гальченюка и Кэмерона Ли забросил четвёртую шайбу «Амура» в матче.