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«Амур» в гостях крупно победил «Сибирь» и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На девятой минуте первого периода Игнат Коротких с передачи Олега Ли открыл счёт во встрече.

На восьмой минуте второго периода Владимир Бутузов с передачи Владислава Кары восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Кирилл Слепец с передач Сергея Дубакина и Виктора Балдаева вновь вывел гостей вперёд.

На 19-й минуте периода Игнат Коротких с передачи Девина Броссо сделал счёт 3:1. За секунду до конца второй двадцатиминутки Девин Броссо с передач Алекса Гальченюка и Кэмерона Ли забросил четвёртую шайбу «Амура» в матче.

На восьмой минуте третьего периода Девин Броссо с передачи Олега Ли довёл счёт до крупного.

Сибирь
1:5
0:1, 1:3, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2024, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Вратари
Антон Красоткин
Мэтт Джурасик
1-й период
08:27
Игнат Коротких
(Олег Ли)
13:48
Алекс Бродхерст
2-й период
27:05
Владимир Бутузов
(Владислав Кара)
28:27
Кирилл Слепец
(Сергей Дубакин, Виктор Балдаев)
38:08
Игнат Коротких
(Девин Броссо)
38:08
Командный штраф
39:59
Девин Броссо
(Алекс Гальченюк, Кэмерон Ли)
3-й период
47:40
Девин Броссо
(Олег Ли)
52:17
Кирилл Слепец
Статистика
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Иван Ермолаев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Амур
КХЛ: таблица и календарь