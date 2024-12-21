ХК «Сибирь» с разгромным счетом проиграла «Амуру» в Новосибирске

21 декабря ХК «Сибирь» провально проиграл команде из Хабаровска ХК «Амур». Сибиряки уступили гостям со счетом 5:1, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Единственную шайбу в ворота противника забросил Владимир Бутузов. Произошло это на восьмой минуте второго периода матча.
Поражение прокомментировал главный тренер ХК «Сибирь» Владимир Епанчинцев. По его словам, новосибирские хоккеисты уступили сопернику по делу. Он отметил, что ключевой момент игры наблюдался во втором периоде. Так, отметил он, новосибирские хоккеисты быстро сравняли счет, а затем последовательно пропустили голы в свои ворота.
— В третьем периоде попытались сыграть более активно, но здорово сыграл соперник в обороне. Проиграли мы по делу, — заявил на пресс-конференции Епанчинцев.