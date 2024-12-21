ХК «Сибирь» с разгромным счетом проиграла «Амуру» в Новосибирске

Поражение прокомментировал главный тренер ХК «Сибирь» Владимир Епанчинцев. По его словам, новосибирские хоккеисты уступили сопернику по делу. Он отметил, что ключевой момент игры наблюдался во втором периоде. Так, отметил он, новосибирские хоккеисты быстро сравняли счет, а затем последовательно пропустили голы в свои ворота.