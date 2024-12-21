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Футболист Артём Дзюба рассказал, за какими командами в КХЛ следит

Футболист «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о нескольких командах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые ему нравятся.

Источник: Чемпионат.com

«Мне очень нравится “Локомотив”, если честно. Они очень мощно сейчас идут и мне кажется, что они давно заслужили выиграть Кубок Гагарина. Туда еще Радул [Александр Радулов] пришёл, мне нравятся такие яркие игроки, которые умеют заводить. Мне нравится его харизма, как он может сделать грязный приём, чтобы встряхнуться. Он мне очень близок по духу.

Мы [футболисты “Акрона”] “Ладу” поддерживаем, нам очень интересно. Зрители в Тольятти очень ждут футбол в своем городе, но они очень любят и хоккеистов, и “Ладу”. Мне очень больно, что там происходят такие перемены и так зажимают команду. Уехал лучший бомбардир, уехал вратарь и они всё равно борются за восьмерку, это удивительно», — сказал Дзюба в шоу «Хороший хоккей» на «Кинопоиске».

Акрон
Локомотив
Лада