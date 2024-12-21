Тренер «Адмирала» Тамбиев: результат определяет всё. Где надо, мы играем для зрителей

Где надо, мы играем для зрителей, когда мы в хорошем фитнесе. Но мы девять часов пролетели с Хабаровска, сыграли с «Динамо». Сейчас четвёртый день, ну, я же не буду всё рассказывать… Посмотрите, где мы играли 17 числа. Надо ночь простоять, да день продержаться. Когда мы в хорошей форме, когда мы бежим, когда мы резкие… Где надо, мы играем для зрителей. Если бы мы не играли для зрителей, на матчи «Адмирала» не были проданы билеты на месяц вперёд.