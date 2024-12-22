Квартальнов отметил, что поздний прилет в Ташкент не сказался на матче КХЛ со «Спартаком»

«Динамо» проиграло «Спартаку» в овертайме со счетом 2:3. Белорусская команда не смогла вовремя вылететь в Ташкент из Казани, где проводила матч с «Ак Барсом», из-за временного закрытия аэропорта.
«Поздний прилет не сказался, ребята не мальчики, выглядели неплохо. Что касается условий, я переживал за качество льда. Оно было удовлетворительным», — сказал Квартальнов.
«На протяжении всей этой последней поездки нам в конце периодов забивают голы. Мы предупреждаем, что последние пять минут надо сыграть чуть проще. Считаю, что вратарь соперника держал его в игре. Команда наказывает нас в моменте маленькой ошибки, из которой выжимается все. Ну и нужно добавлять в реализации», — добавил тренер «Динамо».
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал атмосферу на «Хумо-Арене» дружелюбной. «Спасибо нашим болельщикам, праздник удался. Что касается света на арене (Жамнов раскритиковал освещение на утренней тренировке — прим. ТАСС), то тренерам было тяжеловато, у нас уставали глаза. Что касается льда, то приблизительно везде его качество одинаковое», — сказал он.
На счету нападающего «Спартака» Николая Голдобина в матче с минчанами гол и результативная передача. «Он старается, самое главное. Моменты есть, надеемся, что уверенность к нему придет через игры», — отметил Жамнов.