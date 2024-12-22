Квартальнов отметил, что поздний прилет в Ташкент не сказался на матче КХЛ со «Спартаком»

«На протяжении всей этой последней поездки нам в конце периодов забивают голы. Мы предупреждаем, что последние пять минут надо сыграть чуть проще. Считаю, что вратарь соперника держал его в игре. Команда наказывает нас в моменте маленькой ошибки, из которой выжимается все. Ну и нужно добавлять в реализации», — добавил тренер «Динамо».