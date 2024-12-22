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Квартальнов отметил, что поздний прилет в Ташкент не сказался на матче КХЛ со «Спартаком»

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /ТАСС/. Позднее прибытие в Ташкент не сказалось на игроках минского «Динамо» в матче с московским «Спартаком» в рамках KHL World Games. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» проиграло «Спартаку» в овертайме со счетом 2:3. Белорусская команда не смогла вовремя вылететь в Ташкент из Казани, где проводила матч с «Ак Барсом», из-за временного закрытия аэропорта.

«Поздний прилет не сказался, ребята не мальчики, выглядели неплохо. Что касается условий, я переживал за качество льда. Оно было удовлетворительным», — сказал Квартальнов.

«На протяжении всей этой последней поездки нам в конце периодов забивают голы. Мы предупреждаем, что последние пять минут надо сыграть чуть проще. Считаю, что вратарь соперника держал его в игре. Команда наказывает нас в моменте маленькой ошибки, из которой выжимается все. Ну и нужно добавлять в реализации», — добавил тренер «Динамо».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал атмосферу на «Хумо-Арене» дружелюбной. «Спасибо нашим болельщикам, праздник удался. Что касается света на арене (Жамнов раскритиковал освещение на утренней тренировке — прим. ТАСС), то тренерам было тяжеловато, у нас уставали глаза. Что касается льда, то приблизительно везде его качество одинаковое», — сказал он.

На счету нападающего «Спартака» Николая Голдобина в матче с минчанами гол и результативная передача. «Он старается, самое главное. Моменты есть, надеемся, что уверенность к нему придет через игры», — отметил Жамнов.

Динамо Мн
2:3
1:1, 0:0, 1:1
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
22.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Хумо Арена, 9405 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Андрей Тихомиров
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
1-й период
10:16
Никита Ефремов
15:56
Егор Бориков
(Андрей Стась, Брэйди Лайл)
16:58
Андрей Локтионов
(Николай Голдобин, Даниил Орлов)
2-й период
25:17
Егор Бориков
31:24
Николас Мелош
3-й период
42:35
Даниил Орлов
44:31
Роман Горбунов
(Вадим Мороз, Джордан Гросс)
52:32
Николай Голдобин
(Андрей Локтионов, Никита Ефремов)
53:57
Егор Бориков
Овертайм
60:26
Адам Ружичка
(Павел Порядин, Дмитрий Вишневский)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь