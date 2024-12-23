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«Автомобилист» уступил «Северстали» в последнем гостевом матче года

22 декабря в Череповце ХК «Автомобилист» уступил «Северстали» со счетом 3:2.

Это был последний гостевой матч текущего года для свердловской команды.

«Автомобилист» лидировал в начале игры, забив две шайбы. Голы в составе «шоферов» провели Алексей Бывальцев и Семен Кизимов. Но одержать победу свердловская команда не смогла, пропустив три шайбы.

«Как и планировали в начале встречи, сдержали штурм “Северстали”, — сказал после игры главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин. — Недисциплинированное удаление дало хозяевам глоточек кислорода, и дальше, в принципе, мы много проигрывали стыков в зоне обороны — это основное, наверное».

До конца года «Автомобилист» проведет еще три игры, все в Екатеринбурге. 26 декабря сыграет с «Трактором» из Челябинска, 28 декабря — с «Металлургом» из Магнитогорска, 30 декабря — с «Ладой» из Тольятти.

После 36 игр «Автомобилист» занимает 4 место в Восточной конференции.

«МК-Урал» ранее писал, что ХК «Автомобилист» до 31 мая 2025 года заключил контракт с нападающим Никитой Шашковым. Ранее форвард выступал за ХК «Сибирь» из Новосибирска.

В «Автомобилисте» будет выступать под 99-м номером.