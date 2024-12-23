«Автомобилист» уступил «Северстали» в последнем гостевом матче года

До конца года «Автомобилист» проведет еще три игры, все в Екатеринбурге. 26 декабря сыграет с «Трактором» из Челябинска, 28 декабря — с «Металлургом» из Магнитогорска, 30 декабря — с «Ладой» из Тольятти.