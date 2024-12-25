Сенсационный герой в российском хоккее. Он готов подвинуть спасителя России и уехать к Макдэвиду: кто такой Шабанов

Никита Гусев — лучший бомбардир КХЛ. Это утверждение одинаково уместно применить как к 2024 году, так и к 2019-му. Одна из главных звезд нашей лиги держит уровень даже не пять лет, а больше. MVP регулярного чемпионата он стал в тот же год, когда стал олимпийским чемпионом Пхенчхана. Однако в этом сезоне есть игрок, который идет вровень с Гусевым. Все те же 37 очков в 38 матчах набрал Максим Шабанов. И его вы можете не знать. Особенно, если не особо пристально следили за российским хоккеем последние пару сезонов.