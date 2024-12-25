Сенсационный герой в российском хоккее. Он готов подвинуть спасителя России и уехать к Макдэвиду: кто такой Шабанов

Никита Гусев — лучший бомбардир КХЛ. Это утверждение одинаково уместно применить как к 2024 году, так и к 2019-му. Одна из главных звезд нашей лиги держит уровень даже не пять лет, а больше. MVP регулярного чемпионата он стал в тот же год, когда стал олимпийским чемпионом Пхенчхана. Однако в этом сезоне есть игрок, который идет вровень с Гусевым. Все те же 37 очков в 38 матчах набрал Максим Шабанов. И его вы можете не знать. Особенно, если не особо пристально следили за российским хоккеем последние пару сезонов.
Когда Гусев на последних минутах финала с немцами спасал всю хоккейную Россию, Шабанов только дебютировал в МХЛ. Дебютировал неплохо, но в его игре и статистике за «Белых Медведей» ничего не выдавало будущую звезду. Челябинец хоть и привлекался к юниорской сборной России, но до чемпионата мира не доехал. Среди его сверстников были куда более перспективные игроки: Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Павел Дорофеев, а главное, Андрей Свечников.
Шабанова вполне можно считать воспитанником Анвара Гатиятулина. Нынешний наставник «Ак Барса» не был первым тренером Максима, но тренировал его какое-то время в челябинской школе. А когда Гатиятулин вернулся из Санкт-Петербурга, где работал в штабе СКА, то они снова встретились с Шабановым. Именно под руководством Гатиятулина наш герой начал играть в КХЛ. В сезоне-2021/2022 параллельно с дебютом за основной состав «Трактора» Максим стал лучшим бомбардиром «Челмета».
В то время Шабанов был далеко не первым в списке челябинских талантов. Из России в Америку и обратно тогда мотался Виталий Кравцов — самый перспективный форвард «Трактора» со времен Ничушкина. А в том самом сезоне, когда Шабанов появился в основе черно-белых, в звене с чехами Седлаком и Гикой зажигал Никита Тертышный. Прошло три года, и теперь Кравцов хоть и окреп, но уступает Шабанову в результативности, а Тертышный и вовсе находится на грани попадания в состав и обмена.
Нынешняя результативность Шабанова впечатляет. Он идет на 67 очков в регулярном чемпионате. Однако еще год назад он выбил гроссмейстерский «полтинник», став лучшим бомбардиром команды. Тогда это еще кто-то связывал с наличием рядом такого центра как Владимир Ткачев. В этом чемпионате Шабанов чаще выходит рядом с Александром Кадейкиным, и уже этот центр проводит лучший сезон в карьере. Так, может быть, не Шабанов зависит от партнеров, а партнеры от Шабанова?
Что представляет из себя хоккеист Шабанов? Его можно было бы назвать типичным представителем челябинской школы. В том, что касается техники и катания, все так. Неслучайно любимым игроком маленького Максима был Станислав Чистов — сосед по району, которого когда-то «Анахайм» выбирал на драфте под пятым номером. Вот только для успешной карьеры в НХЛ Чистову не хватило характера. Тогда как у Шабанова этого добра навалом.
Что отличает Шабанова от многих других звезд КХЛ, в том числе от Гусева, это его неуступчивость. Челябинец заряжен на борьбу почти в каждой смене. И речь не о силовых приемах, хотя по их количеству Максим третий среди нападающих «Трактора». Скорее стоит говорить о спортивной злости и цепкости. Кто-то из экспертов сравнивал его с клещом, который вцепится в соперника и не отпустит, пока не завладеет шайбой. А когда завладеет, то происходит волшебство. Не зря Шабанов получил прозвище Шабанито.
Шабанов — ярчайший игрок. Возможно, его лакросс в ворота «Авангарда» — это гол года. Максим не просто положил шайбу из-за ворот, а сделал это на редкость уверенно и резко. А какие у него буллиты? Загляденье! Увы, за пределами льда лучший бомбардир «Трактора» человек не такой заметный. Почти невидимка. Максим максимально дистанцируется от какой-либо медийности, а его интервью можно пересчитать по пальцам одной руки. В этом его можно сравнить с тем же Чистовым. Да и Мозякин — один из лучших бомбардиров в истории КХЛ — прессы сторонился.
Нынешний сезон — последний для Шабанова по контракту с «Трактором». И уже сейчас из каждого утюга говорят о том, что челябинца ждут в НХЛ. За океаном он не драфтован, но это только повышает вероятность отъезда, ведь у игрока будет выбор. Как был он, например, у Панарина. По сообщениям инсайдеров, заинтересованность в форварде «Трактора» проявили «Торонто», «Айлендерс», «Нэшвилл» и «Юта». Еще ранее появилась информация, что хоккеист интересен «Эдмонтону».
Представить, что лучший бомбардир КХЛ в следующем сезоне будет играть в звене не с Ткачевым или Кадейкиным, а Макдэвидом или Драйзайтлем, нетрудно. У Шабанова все для этого есть. В том числе отличный наставник в лице Бенуа Гру. Канадец долгое время работал в фарм-клубе «Тампы», готовя будущих чемпионов НХЛ. Вот и его фирменная огранка может помочь Шабанову закрепиться в сильнейшей лиге мира.
Помешать заиграть в сильнейшей лиге мира этому молодому человеку может разве что незнание языка и закрытость от окружающего мира. Впрочем, разве Никита Кучеров открытый и приветливый? Нет, нет и еще раз нет. Шабанову осталось самая малость: выйти на уровень Кучерова. Тогда ему простят все. А пока он постарается привести «Трактор» к долгожданному Кубку Гагарина.
Дмитрий Ерыкалов