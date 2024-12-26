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«Сочи» продлил контракт с нападющим Тимуром Хафизовым

«Сочи» продлил контракт с Тимуром Хафизовым.

Источник: Чемпионат.com

Новое соглашение будет действовать до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба южан.

26-летний нападающий пополнил состав «Сочи» в октябре 2022 года. В текущем чемпионате форвард принял участие в 35 матчах и набрал 20 (13+7) очков при среднем игровом времени 17 минут 32 секунды. Всего в КХЛ капитан «Сочи» сыграл 235 матчей и записал в личную статистику 65 (36+29) очков.

Напомним, «Сочи» после 37 сыгранных встреч имеет в активе 27 баллов. Подопечные Сергея Зубова занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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