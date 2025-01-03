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«Куньлунь» в овертайме добился победы над «Витязем» в матче КХЛ

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение подмосковному «Витязю» со счётом 3:2 ОТ.

Источник: Чемпионат.com

В составе китайского клуба шайбами отметились Джозеф Душак, Дэнни О’Реган и Цзян Фу. На счету Душака также результативная передача. У подмосковной команды голы забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.

«Куньлунь» одержал четвёртую победу подряд, набрал 38 очков, и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Витязь», на счету которого 37 очков. В следующем матче китайский коллектив сыграет 7 января дома с «Амуром». «Витязь» 5 января отправится в Санкт-Петербург на встречу со СКА.

Куньлунь РС
3:2
0:1, 1:0, 1:1
ОТ
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
3.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 4029 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Павел Десятков
Вратари
Джереми Смит
Максим Дорожко
1-й период
10:07
Иван Воробьев
(Иван Савчик)
12:15
Дерек Барак
14:10
Дэнни О`Риган
2-й период
29:50
Джозеф Душак
(Колин Кэмпбелл)
3-й период
41:44
Юрий Паутов
51:03
Дмитрий Бучельников
(Иван Чехович, Дин Стюарт)
56:13
Дэнни О`Риган
(Ярослав Лихачев)
Овертайм
63:21
Спенсер Фу
(Джозеф Душак)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Витязь
КХЛ: таблица и календарь