«Куньлунь» в овертайме добился победы над «Витязем» в матче КХЛ

В составе китайского клуба шайбами отметились Джозеф Душак, Дэнни О’Реган и Цзян Фу. На счету Душака также результативная передача. У подмосковной команды голы забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.
«Куньлунь» одержал четвёртую победу подряд, набрал 38 очков, и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Витязь», на счету которого 37 очков. В следующем матче китайский коллектив сыграет 7 января дома с «Амуром». «Витязь» 5 января отправится в Санкт-Петербург на встречу со СКА.