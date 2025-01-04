Звёзды «Сибири» разорвали «Салават», а Якупов — родной клуб. Итоги дня в КХЛ

4 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.
«Сибирь» одержала пятую победу подряд, уверенно обыграв в гостях «Салават Юлаев»
В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Сибири» со счётом 1:4.
В составе победителей дублем отметился Сергей Широков. Ещё по шайбе забросили Тейлор Бек и Владимир Бутузов. У хозяев единственный гол на счету Евгения Сорокина, который в этом матче дебютировал в составе уфимцев.
Примечательно, что три из четырёх своих шайб в этой встрече гости забросили при реализации лишнего. Каждый раз отличалась первая бригада большинства новосибирской команды, тем самым определив результат матча.
Таким образом, сибиряки одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают промежуточное седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», напротив, не смог продлить четырёхматчевую победную серию, но продолжает с 56 очками лидировать на Востоке.
Дубль Якупова принёс «Авангарду» уверенную победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ
В Нижнекамске завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 1:5.
В составе победителей дублем отметился бывший форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов. Ещё по шайбе забросили Игорь Мартынов, Майкл Маклауд и Джованни Фьоре. У хозяев единственный гол на счету Андрея Белозёрова.
Дебютный матч за «Нефтехимик» провёл голкипер Игорь Бобков, который начинал нынешний сезон в «Амуре».
Минское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд, всухую обыграв «Торпедо»
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от минского «Динамо» со счётом 0:3.
В составе победителей шайбами отметились Брэди Лайл, Сэм Энас и Никита Пышкайло. Матч «на ноль» записал в свой актив голкипер гостей Василий Демченко. Примечательно, что все голы в игре динамовцы забили во втором периоде, который стал фатальным для хозяев льда.
Для минчан эта победа стала уже четвёртой подряд. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Автозаводцы остались с 42 очками и идут восьмыми на Западе.
Денис Лутченко