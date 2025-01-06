Вы когда-нибудь забьёте? Топ-7 форвардов КХЛ с нулём голов в этом сезоне

Кажется, что лучшие годы этого 34-летнего форварда уже безнадёжно остались в прошлом. В нынешнем сезоне Павел Дедунов принял участие в 21 матче, но его игровое время оставляет желать много лучшего. Если в начале сезона тренерский штаб армейской команды ещё находил Дедунову место в составе, то за последние два месяца он провёл всего три встречи, не сыграв в общей сложности и 10 минут. В последний раз Павел появлялся на льду ещё 17 декабря 2024 года, получив две минуты айс-тайма в матче с «Локомотивом». Вряд ли кто удивится, если в следующий раз обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» сыграет за СКА только где-нибудь в феврале.