Квартальнов после матча с ЦСКА: здорово, что получается обыгрывать топ-клубы

Накануне минчане на своем льду уступили нижегородскому «Торпедо» (2:4), а спустя сутки всухую обыграли московский ЦСКА (2:0). Голами за динамовцев отметились Крис Тирни и Вадим Мороз, а голкипер команды Василий Демченко в третий раз сыграл «на ноль» в форме «зубров». «Тяжелый матч для нас. Результативно сыграли во втором периоде, а в третьем довели дело до конца. Хорошо выглядели в меньшинстве, выбрасывали шайбы. Вчера этого не хватало. Старались, чтобы ребята играли короткие смены, были посвежее. Рад, что Вася Демченко помогает нам. У него высокий уровень мастерства, и он постоянно это доказывает, — отметил Квартальнов. — Сэм Энас не смог выйти на лед из-за болезни, это спутало карты. Искали варианты для его звена, поставили туда Криса Тирни — и это сработало. К нападающим нет претензий. Думаю, в следующем матче Сэм появится. Он и сегодня хотел, но вчера была температура. Поберегли его, здоровье важнее».ЦСКА является одним из лидеров Западной конференции, минчане идут в таблице шестыми, но при этом обе очные встречи в текущем сезона остались за «Динамо» — в октябре наша команда одержала победу в овертайме со счетом 5:4. «Здорово, что получается обыгрывать топ-клубы. Но мы не делим на сильных и слабых. Обращаем внимание на класс команды, когда соперник может наказать за любую ошибку. И ЦСКА мог это сделать. Любой спортсмен хочет побеждать постоянно, и мы не исключение. Но это невозможно, иногда и поражения учат многому. Есть много разных нюансов и объективных причин, но бывают моменты, когда нужно себя заставить», — подчеркнул специалист. Третий и заключительный поединок первой в новом году домашней серии столичный клуб проведет 10 января против «Сибири». Игра стартует в 19.10.