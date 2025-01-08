Накануне минчане на своем льду уступили нижегородскому «Торпедо» (2:4), а спустя сутки всухую обыграли московский ЦСКА (2:0). Голами за динамовцев отметились Крис Тирни и Вадим Мороз, а голкипер команды Василий Демченко в третий раз сыграл «на ноль» в форме «зубров». «Тяжелый матч для нас. Результативно сыграли во втором периоде, а в третьем довели дело до конца. Хорошо выглядели в меньшинстве, выбрасывали шайбы. Вчера этого не хватало. Старались, чтобы ребята играли короткие смены, были посвежее. Рад, что Вася Демченко помогает нам. У него высокий уровень мастерства, и он постоянно это доказывает, — отметил Квартальнов. — Сэм Энас не смог выйти на лед из-за болезни, это спутало карты. Искали варианты для его звена, поставили туда Криса Тирни — и это сработало. К нападающим нет претензий. Думаю, в следующем матче Сэм появится. Он и сегодня хотел, но вчера была температура. Поберегли его, здоровье важнее».ЦСКА является одним из лидеров Западной конференции, минчане идут в таблице шестыми, но при этом обе очные встречи в текущем сезона остались за «Динамо» — в октябре наша команда одержала победу в овертайме со счетом 5:4. «Здорово, что получается обыгрывать топ-клубы. Но мы не делим на сильных и слабых. Обращаем внимание на класс команды, когда соперник может наказать за любую ошибку. И ЦСКА мог это сделать. Любой спортсмен хочет побеждать постоянно, и мы не исключение. Но это невозможно, иногда и поражения учат многому. Есть много разных нюансов и объективных причин, но бывают моменты, когда нужно себя заставить», — подчеркнул специалист. Третий и заключительный поединок первой в новом году домашней серии столичный клуб проведет 10 января против «Сибири». Игра стартует в 19.10.
Квартальнов после матча с ЦСКА: здорово, что получается обыгрывать топ-клубы
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги второго матча домашней серии «зубров» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
7.01.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
Иван Просветов
1-й период
08:29
Тимофей Ковгореня
12:42
Максим Соркин
2-й период
23:51
Крис Тирни
34:55
Владислав Провольнев
36:03
Вадим Мороз
(Джордан Гросс, Вадим Шипачев)
36:47
Руслан Исхаков
3-й период
40:47
Колби Уильямс
53:41
Иван Дроздов
55:42
Максим Мамин
Овертайм
60:00
Виталий Пинчук
Статистика
7
Штрафное время
15
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит