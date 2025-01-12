Минское «Динамо» по буллитам уступило «Автомобилисту» на старте выездной серии

В середине заключительной трети гости снова восстановили паритет — точный бросок нанес канадец Диллон Дюбе, для которого этот гол стал первым за 4 месяца. Сразу после взятия ворот минчане получили право на игру в большинстве на протяжении четырех минут, но шансом «зубры» не воспользовались. Встреча перешла в овертайм, а оттуда в серию буллитов, где «Автомобилист» забрал победу со счетом 4:3.