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Минское «Динамо» по буллитам уступило «Автомобилисту» на старте выездной серии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Екатеринбурге у «Автомобилиста». Стартовая треть матча закончилась вничью 1:1 — хозяева вышли вперед на 15-й минуте встречи, но довольно быстро Сергей Кузнецов сравнял цифры на табло. Во втором периоде «зубры» трижды оставались в меньшинстве, и игроки «Авто» реализовали две из трех попыток. Между голами уральцев уместилась шайба динамовца Виталия Пинчука — 2:3.

В середине заключительной трети гости снова восстановили паритет — точный бросок нанес канадец Диллон Дюбе, для которого этот гол стал первым за 4 месяца. Сразу после взятия ворот минчане получили право на игру в большинстве на протяжении четырех минут, но шансом «зубры» не воспользовались. Встреча перешла в овертайм, а оттуда в серию буллитов, где «Автомобилист» забрал победу со счетом 4:3.

Таким образом, наша команда потерпела второе поражение в четырех последних матчах. Столичный клуб набрал 56 очков и остался на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Второй и заключительный поединок в гостевом турне минчане проведут во вторник против тольяттинской «Лады». Встреча стартует в 18.00.

Автомобилист
4:3
1:1, 2:1, 0:1, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
12.01.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владимир Галкин
Егор Вельмакин
1-й период
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
07:03
Джесси Блэкер
13:58
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек)
16:50
Сергей Кузнецов
2-й период
26:20
Егор Бориков
30:53
Джесси Блэкер
(Брукс Мэйсек, Александр Шаров)
34:12
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
36:37
Егор Бориков
37:32
Брукс Мэйсек
(Семен Кизимов, Стефан Да Коста)
39:46
Алексей Бывальцев
3-й период
41:37
Владимир Галкин
49:29
Диллон Дюбе
(Джош Брук, Даниил Сотишвили)
51:25
Кирилл Воробьев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Шаров
(Автомобилист)
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь