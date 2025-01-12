Минское «Динамо» по буллитам уступило «Автомобилисту» на старте выездной серии

В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Екатеринбурге у «Автомобилиста». Стартовая треть матча закончилась вничью 1:1 — хозяева вышли вперед на 15-й минуте встречи, но довольно быстро Сергей Кузнецов сравнял цифры на табло. Во втором периоде «зубры» трижды оставались в меньшинстве, и игроки «Авто» реализовали две из трех попыток. Между голами уральцев уместилась шайба динамовца Виталия Пинчука — 2:3.
В середине заключительной трети гости снова восстановили паритет — точный бросок нанес канадец Диллон Дюбе, для которого этот гол стал первым за 4 месяца. Сразу после взятия ворот минчане получили право на игру в большинстве на протяжении четырех минут, но шансом «зубры» не воспользовались. Встреча перешла в овертайм, а оттуда в серию буллитов, где «Автомобилист» забрал победу со счетом 4:3.
Таким образом, наша команда потерпела второе поражение в четырех последних матчах. Столичный клуб набрал 56 очков и остался на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Второй и заключительный поединок в гостевом турне минчане проведут во вторник против тольяттинской «Лады». Встреча стартует в 18.00.