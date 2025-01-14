Александр Шаров: Не припомню, чтобы в раздевалке говорили на китайском

В последние недели в КХЛ одной из главных сенсаций стала рекордная победная серия китайского «Куньлунь Ред Стар», с 2020 года проводящего домашние матчи в Мытищах. Подопечные Михаила Кравца одержали семь побед подряд. Это позволило команде включиться в борьбу за выход в плей-офф — от первой восьмерки Западной конференции ее отделяет два очка при одной игре в запасе у ближайшего конкурента нижегородского «Торпедо». Если «Куньлунь» попадет в плей-офф, это произойдет с клубом впервые с 2017 года, когда он проводил свой первый сезон в КХЛ. Одним из творцов последних успехов стал нападающий Александр Шаров, перешедший в команду в конце декабря после неожиданного обмена из челябинского «Трактора».
В интервью «Известиям» 29-летний хоккеист объяснил, за счет чего случилась такая победная серия, оценил шансы на выход в плей-офф, рассказал, на каком языке говорят в раздевалке, поделился мнением о причинах неожиданно высокой посещаемости матчей китайского клуба в Подмосковье, а также прокомментировал свой уход из «Трактора».
— С чем связана такая успешная серия «Куньлуня» в КХЛ?
— Наверное, просто настрой и желание победить. Желание попасть в плей-офф.
— В январе на матчи «Куньлуня» в Мытищах стали ходить по 2−3 тыc. зрителей, чего ранее почти никогда не было после переезда клуба из Китая в Подмосковье. На команду это влияет?
— Конечно! Всегда интересней, когда на тебя приходит много народу. В принципе, я сыграл за «Куньлунь» всего один матч при малом числе зрителей — это против «Барыса» в конце декабря. На остальные игры в Мытищах при мне достаточно много людей было на трибунах. Не знаю, с чем это связано. Может быть, сказалось то, что играли с командами, которые по соседству с Мытищами находятся, — «Спартаком», «Витязем» и ЦСКА. А может быть, повлияла наша победная серия. Все-таки люди тянутся к командам, которые выигрывают.
— Посещаемость матча с «Витязем» 3 января связывалась с тем, что в праздники больше не было матчей КХЛ в Московском регионе. Как думаете, сможете своей игрой убедить народ и дальше массово ходить на ваши не самые статусные по вывеске матчи?
— Конечно, победы помогут. Будем продолжать выигрывать — народ еще потянется.
— Близость к зоне плей-офф добавляет мотивации на такие победы?
— В принципе с первого дня, как я попал в команду, вижу, что цель одна — выйти в плей-офф. Приближаемся к этому — надо дальше работать и делать всё, чтобы добиться успеха.
— За счет чего одерживаются эти победы в последние недели?
— Наверное, за счет надежной игры в обороне. Достаточно хорошо помогаем вратарям, но и они молодцы — подтаскивают нас в каждой игре, когда сложно. Плюс есть впереди среди ребят исполнители, которые всегда забьют, когда представится возможность. Все эти факторы складываются вместе, и получается хорошая игра.
— Какой язык в раздевалке «Куньлуня» наиболее популярен?
— Английский, конечно. У нас все-таки немного русскоговорящих людей в команде — три-четыре игрока и два тренера. Много американцев, канадцев, англоговорящих китайцев, три словака. Поэтому все собрания на английском языке, как и всё общение в перерывах, на скамейке. Говорим на русском, только если ведем индивидуальные беседы с главным тренером.
— Вам сложно в этой связи приходится?
— Да потихонечку вникаю в английскую речь. В принципе на базовом уровне знал английский всегда. Так что с этим сложностей нет. Изъясниться сам не могу, но в целом ребят понимаю. Со всеми нормально по чуть-чуть общаюсь. Поэтому комфортно себя чувствую.
— В таких ситуациях нет деления на группы по языковому признаку?
— У нас в «Куньлуне» точно такого нет. Все более-менее друг с другом общаются. В раздевалке сидим вразнобой — не так, что русские только рядом с русскими, канадцы только рядом с канадцами, а китайцы только с китайцами. Разделения нет. Нет такого, что русские ребята общаются только друг с другом, англоговорящие друг с другом или там китайцы обособленно от остальных находятся. Может быть, только в быту где-то это чуть-чуть есть, но не в раздевалке и не на льду.
— Большинство китайцев из «Куньлуня» родились или выросли в Канаде и США, поэтому в основном по-английски говорят. Но хотя бы иногда китайскую речь слышите в раздевалке?
— Нет, такого пока не припомню.
— Обмен из «Трактора» для вас был неожиданным?
— Да, всё быстро и неожиданно произошло. Поэтому даже грустить не хочется и нет времени на это. Обменяли и обменяли — жизнь такая.
— Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков это как-то объяснял?
— Нет, но тут и так всё понятно: клуб нуждался в защитнике, поэтому решил меня обменять. Руководители пожелали мне удачи, поблагодарили за работу, проделанную в прошлом году, когда мы выиграли бронзовые медали в плей-офф. Я сказал им спасибо и поехал в новую команду.
— Как оцените шансы «Трактора» выиграть Кубок Гагарина в нынешнем сезоне?
— Не знаю… Команда у них хорошая, поэтому посмотрим, как сложится у нее весной. Время покажет. «Трактор» сейчас на первом месте идет на Востоке — значит, шансы на успех есть. Но в плей-офф всё непредсказуемо, так что рано пока давать какие-то прогнозы.
— Алексей Волков за последний год отметился несколькими неочевидными кадровыми решениями: уход главного тренера Алексея Заварухина после весенней бронзы в плей-офф, расставание с одним из лидеров команды последних лет Антоном Бурдасовым. Можно сказать, что всё это будет оправдано только победой в Кубке Гагарина?
— В «Тракторе» всегда цель была одна — это Кубок Гагарина. Могу это точно сказать как уроженец Челябинска, почти всю карьеру отыгравший там. Не важно, что происходит в клубе, — всё равно от него хотят только первое место. Я думаю, так в любом серьезном клубе. У нас в «Куньлуне» тоже максимальная ответственность — надо побеждать в каждом матче. Если это не удается, то никому не интересны причины. Поэтому в случае с «Трактором» требовать трофей будут в любом случае, как и в другие сезоны. Независимо от того, какие кадровые перестановки делались менеджментом в прошлом году.
— Когда вас в последний раз путали с другим хоккеистом Александром Шаровым, который тоже родился в 1995 году и примерно одновременно с вами заиграл в КХЛ?
— Да мне кажется, что с тех пор, как мы оба в КХЛ играем, нас ни разу не путали. В последний раз такое происходило в детстве, когда мы играли за свои школы на соревнованиях. А на взрослом уровне подобного точно не происходило.
— При этом в конце декабря вы почти одновременно были обменяны из своих клубов — и его уход из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист» тоже был довольно неожиданным.
— Да, иногда забавны такие совпадения, но я могу только пожелать ему удачи в Екатеринбурге. Посмотрим, насколько хорошо на нас скажутся наши переходы. В любом случае надо работать в новых клубах, чтобы всё получилось. Пока у меня в «Куньлуне» неплохо складываются дела, но надо, чтобы было еще лучше. Мы ведь еще не вышли в плей-офф, а цель именно такая.
— Как оцените шансы на выход в плей-офф?
— Хорошие шансы. Если будем так же продолжать играть, как сейчас, то всё по силам. Мы стремимся к тому, чтобы все оставшиеся матчи выиграть.
— Такое возможно?
— В этой жизни всё возможно (улыбается).
Алексей Фомин