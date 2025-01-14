Александр Шаров: Не припомню, чтобы в раздевалке говорили на китайском

— Конечно! Всегда интересней, когда на тебя приходит много народу. В принципе, я сыграл за «Куньлунь» всего один матч при малом числе зрителей — это против «Барыса» в конце декабря. На остальные игры в Мытищах при мне достаточно много людей было на трибунах. Не знаю, с чем это связано. Может быть, сказалось то, что играли с командами, которые по соседству с Мытищами находятся, — «Спартаком», «Витязем» и ЦСКА. А может быть, повлияла наша победная серия. Все-таки люди тянутся к командам, которые выигрывают.