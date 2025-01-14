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Квартальнов о неудаче в Тольятти: провели хороший матч, но сегодня не наш день

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги последнего матча «зубров» перед двухнедельной паузой в регулярном чемпионате КХЛ. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: hcdinamo.by

Во вторник минчане гостили у тольяттинской «Лады». По ходу встречи динамовцы уступали со счетом 1:5, затем сократили отставание до минимума, но все же проиграли — 4:6. За 60 минут игры наши хоккеисты нанесли почти сотню бросков, из них более пятидесяти — в створ. Голами за «зубров» отметились Виталий Пинчук, Брэди Лайл, Александр Волков и Сэм Энас.

«Мы провели хороший матч. Много играли в атаке, создали массу голевых моментов. Хотелось бы похвалить вратаря “Лады”, он хорошо играл, держал свою команду. Нам в концовке немного не хватило, чтобы добить, — сказал Дмитрий Квартальнов. — Вася Демченко был после травмы, игра у него не пошла. Очень легкий первый гол пропустил, потом решили заменить. Сегодня был не наш день. Такая игра, когда все против нас. Если бы вратарская линия нам помогла, думаю, проблем не было бы».

Следующий поединок в сезоне КХЛ столичный клуб проведет только 28 января в гостях против «Металлурга».

Лада
6:4
3:1, 2:1, 1:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
14.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4384 зрителя
Главные тренеры
Павел Зубов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Трушков
Василий Демченко
(Егор Вельмакин, Егор Вельмакин, Егор Вельмакин)
1-й период
01:21
Никита Михайлов
(Данил Юртайкин)
11:23
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Ксавье Уэлле)
15:10
Вадим Шипачев
15:30
Дмитрий Кугрышев
17:08
Александр Волков
(Андрей Алтыбармакян, Дмитрий Кугрышев)
2-й период
23:02
Евгений Калабушкин
29:58
Никита Михайлов
(Данил Юртайкин, Магомед Шараканов)
30:47
Марсель Ибрагимов
31:51
Александр Волков
32:22
Михаил Фисенко
37:22
Никита Михайлов
38:28
Брэйди Лайл
(Андрей Стась, Вадим Шипачев)
3-й период
48:29
Александр Волков
(Виталий Пинчук, Джош Брук)
50:22
Евгений Грошев
51:29
Михаил Фисенко
52:31
Сэм Энас
(Вадим Шипачев)
55:33
Егор Бориков
59:21
Дмитрий Кугрышев
(Егор Черников, Александр Волков)
Статистика
12
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь