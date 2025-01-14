Квартальнов о неудаче в Тольятти: провели хороший матч, но сегодня не наш день

«Мы провели хороший матч. Много играли в атаке, создали массу голевых моментов. Хотелось бы похвалить вратаря “Лады”, он хорошо играл, держал свою команду. Нам в концовке немного не хватило, чтобы добить, — сказал Дмитрий Квартальнов. — Вася Демченко был после травмы, игра у него не пошла. Очень легкий первый гол пропустил, потом решили заменить. Сегодня был не наш день. Такая игра, когда все против нас. Если бы вратарская линия нам помогла, думаю, проблем не было бы».