Квартальнов о неудаче в Тольятти: провели хороший матч, но сегодня не наш день

Во вторник минчане гостили у тольяттинской «Лады». По ходу встречи динамовцы уступали со счетом 1:5, затем сократили отставание до минимума, но все же проиграли — 4:6. За 60 минут игры наши хоккеисты нанесли почти сотню бросков, из них более пятидесяти — в створ. Голами за «зубров» отметились Виталий Пинчук, Брэди Лайл, Александр Волков и Сэм Энас.
«Мы провели хороший матч. Много играли в атаке, создали массу голевых моментов. Хотелось бы похвалить вратаря “Лады”, он хорошо играл, держал свою команду. Нам в концовке немного не хватило, чтобы добить, — сказал Дмитрий Квартальнов. — Вася Демченко был после травмы, игра у него не пошла. Очень легкий первый гол пропустил, потом решили заменить. Сегодня был не наш день. Такая игра, когда все против нас. Если бы вратарская линия нам помогла, думаю, проблем не было бы».
Следующий поединок в сезоне КХЛ столичный клуб проведет только 28 января в гостях против «Металлурга».