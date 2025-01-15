«СКА — позор российского хоккея!» В КХЛ гремят скандалы из-за этой кричалки — откуда она вообще взялась?

Недавний матч между «Локомотивом» и СКА привел к самым разным последствиям. Петербуржцы в очередной раз проиграли прямым конкурентам, укрепились на седьмом месте, а на следующий день расстались с Тони Деанджело. Американец якобы покинул команду по семейным обстоятельствам, но почему-то это случилось после очередной порции голов, привезенных в свои ворота. Деанджело просто достал тренеров «армейцев», в том числе Романа Ротенберга, хотя в публичном сообщении босс СКА пожелал Тони удачи.
Одновременно с новостью об уходе Деанджело разгонялись слухи о том, что возможно своего места лишится сам Ротенберг. Да-да, это не шутки. По словам некоторых источников, глава «Газпрома» Алексей Миллер был вне себя от домашнего поражения своей хоккейной команды от «Спартака». Ротенбергу, по этой версии, дали два матча — против «Динамо» и «Локомотива», но он их проиграл. Впрочем, слух так и остался слухом.
Но и это еще не все! Игра в Ярославле получилась не только яркой, но и довольно скандальной. Чего только стоит дисциплинарный штраф Александру Радулову за плевок в сторону судей. Арбитры были строги, выписав ветерану ярославцев 20 минут, а СДК оставил штраф в силе. Кроме того, лига приняла решение оштрафовать «Локомотив» за поведение болельщиков.
«Во время матча № 505 Фонбет Чемпионата КХЛ “Локомотив” — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК “Локомотив” наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — гласит на сайте лиги.
Что же это были за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника? Вы это уже могли слышать. Болельщики «Локомотива», при этом именно болельщики почти всем стадионом, а не фан-сектор, кричали «СКА — позор российского хоккея». Таким образом, ярославцы поддержали болельщиков «Спартака». Те в конце октября сопровождали аналогичным скандированием домашний матч с гостями из Питера. Тогда лига также наказала соперников «армейцев».
Матч «Спартака» со СКА сопровождался не только кричалкой про «позор российского хоккея», но и другими скандалами. Лига с трудом успокоила стороны, которые устроили грандиозную перепалку. Вот и теперь не обошлось без громких заявлений. СКА на своем официальном сайте выпустил пресс-релиз, где присутствовали следующие цитаты: «решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба», «попытка радикализовать фанатское хоккейное движение», «попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несёт угрозу развитию хоккея в нашей стране», «налицо организованный медийный черный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба», «непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране»,
Кроме того, группа экс-армейцев, называющая себя «Совет ветеранов СКА», написала письмо, обращенное к министру спорта Михаилу Дегтяреву. В нем они заявляют, что поведение болельщиков «Локомотива», ни много ни мало, «идет вразрез с поручениями Президента РФ Путина В. В. о развитии спорта в стране». Очевидно, что та самая кричалка сильно задевает всех причастных к питерскому клубу.
Но откуда вообще взялась эта формулировка? Неслучайно ее авторами являются спартаковские болельщики. Пожалуй, именно фанатская среда красно-белых наиболее близка к футболу, а по сути уходит корнями в этот вид спорта. Хотя это можно сказать про все московские клубы. И именно из российского футбола пришла традиция скандировать про позор в отношении клуба из Санкт-Петербурга.
Болельщики футбольного «Спартака» за последний год чаще всего скандировали «Зенит» — позор российского футбола", за что московский клуб неоднократно штрафовали. Штрафы, впрочем, в РПЛ небольшие: 30−40 тысяч рублей.
Несмотря на то, что главными популяризаторами этой кричалкой стали фанаты «Спартака», считается, что ее запустили фанаты «Факела» во время матча с «Зенитом» в мае прошлого года. Через несколько дней их клуб оштрафовали за «скандирование зрителями оскорбительных выражений».
«Ни в одном чемпионате не любят клубы, которые доминируют. Возьмем пример Франции: все болельщики, которые следят за чемпионатом, кроме болельщиков “ПСЖ”, негативно относятся к его гегемонии. То же самое происходит в Германии с “Баварией”. Если вспомним 90-е годы в России, то что-то подобное было по отношению к “Спартаку”, — комментировал эту кричалку глава РФС Александр Дюков, также имеющий прямое отношение к “Газпрому”.
«Зенит» в российском футболе имеет схожую репутацию с имиджем СКА в хоккее. Оба клуба спонсируются «Газпромом». Болельщиков раздражают не только почти безграничные финансовые возможности петербуржцев, но и админресурс, который общественность видит в тех или иных поступках клубов из Северной столицы. Чего только стоят подозрения в том, что СКА нарушает потолок зарплат. Впрочем, есть и разница, причем существенная. Если «Зенит» выигрывает чемпионат России шесть последних сезонов, то СКА не знает побед с 2017 года. Тем обиднее должно быть боссам «армейцев» слушать про позор. Им, в отличие от футбольных коллег, не получится утешиться золотыми медалями.
Дмитрий Ерыкалов