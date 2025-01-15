«СКА — позор российского хоккея!» В КХЛ гремят скандалы из-за этой кричалки — откуда она вообще взялась?

«Зенит» в российском футболе имеет схожую репутацию с имиджем СКА в хоккее. Оба клуба спонсируются «Газпромом». Болельщиков раздражают не только почти безграничные финансовые возможности петербуржцев, но и админресурс, который общественность видит в тех или иных поступках клубов из Северной столицы. Чего только стоят подозрения в том, что СКА нарушает потолок зарплат. Впрочем, есть и разница, причем существенная. Если «Зенит» выигрывает чемпионат России шесть последних сезонов, то СКА не знает побед с 2017 года. Тем обиднее должно быть боссам «армейцев» слушать про позор. Им, в отличие от футбольных коллег, не получится утешиться золотыми медалями.