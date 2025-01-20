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«Ак Барс» отыгрался в меньшинстве и одержал волевую победу в матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали гости со счётом 2:1 по буллитам.

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, которому ассистировали Кирилл Петьков и Вячеслав Основин. Таким образом, чешский игрок обороны Шулак заработал 100-е очко за «Адмирал» и стал первым защитником в истории клуба, кто добился такого результата. Долгое время на табло горел счёт 1:0, пока в середине третьего периода Артём Галимов не сравнял счёт при игре в меньшинстве. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержали гости, благодаря решающему броску Галимова.

Адмирал
1:2
1:0, 0:0, 0:1, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Андрей Мишуров
Тимур Билялов
1-й период
02:18
Либор Шулак
(Кирилл Петьков, Вячеслав Основин)
10:16
Никита Сошников
2-й период
23:56
Александр Барабанов
39:35
Марио Грман
3-й период
46:36
Дмитрий Яшкин
47:23
Ильдан Галеев
(Семен Кошелев)
53:50
Александр Барабанов
58:44
Даниил Журавлев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артем Галимов
(Ак Барс)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Ак Барс
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