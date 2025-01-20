«Ак Барс» отыгрался в меньшинстве и одержал волевую победу в матче с «Адмиралом»

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, которому ассистировали Кирилл Петьков и Вячеслав Основин. Таким образом, чешский игрок обороны Шулак заработал 100-е очко за «Адмирал» и стал первым защитником в истории клуба, кто добился такого результата. Долгое время на табло горел счёт 1:0, пока в середине третьего периода Артём Галимов не сравнял счёт при игре в меньшинстве. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержали гости, благодаря решающему броску Галимова.