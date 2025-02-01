В рабочей группе допустили, что ярмарку юниоров КХЛ возродят в 2026 году

В начале декабря 2024 года Фастовский сообщил ТАСС, что оптимальным для участия в драфте игроков является возраст 19−20 лет. В первоначальном варианте проекта в ярмарке предполагалось участие хоккеистов начиная с 17 лет. Драфт юниоров (с 2015 года — ярмарка) существовал в КХЛ с 2009 по 2017 год. Каждый клуб лиги мог защитить до шести своих воспитанников, ярмарка предусматривала выплату клубами, выбравших молодых игроков, компенсации за их воспитание.