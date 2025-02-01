В рабочей группе допустили, что ярмарку юниоров КХЛ возродят в 2026 году

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проведение ярмарки юниоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2025 году маловероятно из-за большого количества вопросов, которые необходимо решить при составлении концепции мероприятия, она может пройти лишь с 2026 года. Об этом ТАСС рассказал член рабочей группы проекта Кирилл Фастовский.
В начале декабря 2024 года Фастовский сообщил ТАСС, что оптимальным для участия в драфте игроков является возраст 19−20 лет. В первоначальном варианте проекта в ярмарке предполагалось участие хоккеистов начиная с 17 лет. Драфт юниоров (с 2015 года — ярмарка) существовал в КХЛ с 2009 по 2017 год. Каждый клуб лиги мог защитить до шести своих воспитанников, ярмарка предусматривала выплату клубами, выбравших молодых игроков, компенсации за их воспитание.
«Вероятно, что в это межсезонье, учитывая большое количество необходимых для обсуждения шагов и критериев, драфт не удастся провести, и стоит подумать о его введении лишь со следующего года, — сказал Фастовский. — Кроме того, введение драфта предполагает изменения в регламенте КХЛ и МХЛ (Молодежная хоккейная лига). И нашей целью является то, чтобы не затрагивать работу детско-юношеских школ».
Очередное совещание рабочей группы прошло на текущей неделе. «Мы пошагово решаем задачи, каждый такой шаг сложный, поскольку нужно учесть все интересы, мы ищем компромиссы. Окончательно определились, что возраст драфтуемых хоккеистов составит 20 лет. Следующей темой для обсуждения будет выработка критериев, согласно которым некоторые игроки не примут участия в процедуре драфта».
Была выдвинута идея, согласно которой клуб, выбравший игрока, должен будет в обязательном порядке подписать с ним двусторонний контракт, пояснил Фастовский.
«Это важно, поскольку игрок уже достаточно взрослый. Сейчас речь идет об обсуждении суммы первого контракта в зависимости от раунда выбора. Отсюда вытекает и то, что следующим нашим шагом будет обсуждение количества раундов. Ясно, что вряд ли о каких-то пяти-семи раундах будет идти речь», — допустил собеседник агентства.